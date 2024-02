Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Công an, Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trước thềm năm mới, tối 9-2 (đêm 30 Tết), Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM.

Đến thăm Bộ Tư lệnh TP.HCM, thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP; chúc lực lượng vũ trang TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm mới gặt hái thắng lợi mới.

Ông Phan Văn Mãi chia sẻ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP, các tổ chức trực thuộc Bộ Tư lệnh TP tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo ở cơ sở với nhiều cách làm hay, triển khai nhiều nhiệm vụ quốc phòng hiệu quả.

Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả này trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cán bộ TP thăm, chúc Tết Công an TP.HCM

Báo cáo với đoàn, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân TPHCM vui Xuân, đón Tết; với tinh thần an ninh chủ động, xác định Tết là thời điểm nhiều loại tội phạm gia tăng theo chu kỳ.

Công an TP đã tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, quản lý chặt các hệ loại đối tượng từ cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự theo mệnh lệnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an; công tác trực ban, trực chiến được triển khai, thực hiện nghiêm túc; công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo; các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc trong trạng thái tốt nhất sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra…

Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến thăm Công an TP.HCM. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Chia sẻ với những nhiệm vụ của ngành Công an TP.HCM, Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán. Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các cấp trực thuộc Công an TP.CCM vững vàng trên vị trí của mình, thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn cán bộ TP đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Tại đây, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự nỗ lực quyết tâm các bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Trong năm 2024, ông bày tỏ mong muốn Bộ đội Biên phòng TP sẽ nỗ lực thực hiện chuyển đổi số; quyết tâm thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội theo lĩnh vực của mình, tham gia cụ thể các nội dung. Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM bước sang năm mới hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng này, Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước thời khắc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc tốt đẹp đến các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy cùng gia đình và chúc tập thể bệnh viện sẽ hoàn thành xuất các nhiệm vụ được giao.

THANH TUYỀN