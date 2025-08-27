Lực lượng vũ trang TP.HCM: Sức mạnh mới, xứng tầm siêu đô thị hiện đại

Ngày 27-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Lực lượng vũ trang TP.HCM - 80 năm xứng danh truyền thống Anh hùng".
Tạo thế trận lòng dân vững chắc
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho rằng trong suốt nhiều năm qua, Lực lượng vũ trang TP.HCM đã tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; giúp Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và tạo niềm tin, yêu của nhân dân TP.
Qua đó, tạo được thế trận lòng dân vững chắc, là tiền đề quan trọng để xây dựng Lực lượng vũ trang TP.HCM cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trung thành.
Đặc biệt trong COVID-19, Lực lượng vũ trang TP.HCM xác định "giúp dân là mệnh lệnh trái tim" của tất cả cán bộ, chiến sĩ; là điểm tựa vững chắc trong lòng dân, trách nhiệm, nghĩa tình với nhân dân trong lúc khó khăn, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân TP.
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong những năm qua, Lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.
Trên hết, Lực lượng vũ trang TP.HCM luôn nêu cao tinh thần cách mạng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức bảo vệ một siêu đô thị hiện đại
Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhấn mạnh các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ, sáng tỏ, đầy đủ hơn sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của Lực lượng vũ trang TP.
Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định, cội nguồn sức mạnh của Lực lượng vũ trang TP.HCM chính là lòng dân.
"Lịch sử đã chứng minh khi lòng dân thuận thì mọi kẻ thù dù hung bạo đến đâu cũng phải khuất phục. Trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã là hậu phương vững chắc, nuôi giấu cán bộ, che chở cho bộ đội, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do. Từ 18 thôn vườn Trầu, Láng Le, Bà Điểm đến Rừng Sác đều in dấu chân của chiến tranh nhân dân. Đều chứng minh rằng Lực lượng vũ trang TP.HCM không bao giờ đơn độc, bởi sau lưng là nhân dân, phía trước là lý tưởng cách mạng"- Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Thành Trung đánh giá khi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Biên phòng được sáp nhập vào Bộ Tư lệnh TP.HCM thì Lực lượng vũ trang TP được củng cố thêm sức mạnh.
"Tất cả hòa quyện thành khối đại đoàn kết thống nhất, lớn hơn về tầm vóc, phong phú hơn về kinh nghiệm và đa dạng hơn về sức mạnh. Đây chính là bước chuyển mình chiến lược, giúp Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ một siêu đô thị hiện đại, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước"- Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định.
Ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng
Tại hội thảo, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết lịch sử cách mạng hào hùng của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM mãi khắc ghi những chiến công vang dội, cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang, xây đắp nên truyền thống "Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng" của Lực lượng vũ trang TP.
Với những đóng góp, cống hiến to lớn trong hai cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM đã vinh dự 3 lần được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng, huân, huy chương cao quý; hàng trăm tập thể và cán bộ, chiến sĩ trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.