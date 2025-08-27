Lực lượng vũ trang TP.HCM: Sức mạnh mới, xứng tầm siêu đô thị hiện đại 27/08/2025 15:58

(PLO)- Sau hợp nhất, Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ một siêu đô thị hiện đại, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.

Ngày 27-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Lực lượng vũ trang TP.HCM - 80 năm xứng danh truyền thống Anh hùng".

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: THANH THÙY

Tạo thế trận lòng dân vững chắc

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho rằng trong suốt nhiều năm qua, Lực lượng vũ trang TP.HCM đã tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; giúp Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và tạo niềm tin, yêu của nhân dân TP.

Qua đó, tạo được thế trận lòng dân vững chắc, là tiền đề quan trọng để xây dựng Lực lượng vũ trang TP.HCM cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trung thành.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho rằng Lực lượng vũ trang TP là điểm tựa vững chắc trong lòng dân, trách nhiệm, nghĩa tình với nhân dân trong lúc khó khăn. Ảnh: T.THÙY

Đặc biệt trong COVID-19, Lực lượng vũ trang TP.HCM xác định "giúp dân là mệnh lệnh trái tim" của tất cả cán bộ, chiến sĩ; là điểm tựa vững chắc trong lòng dân, trách nhiệm, nghĩa tình với nhân dân trong lúc khó khăn, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân TP.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong những năm qua, Lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Trên hết, Lực lượng vũ trang TP.HCM luôn nêu cao tinh thần cách mạng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức bảo vệ một siêu đô thị hiện đại

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhấn mạnh các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ, sáng tỏ, đầy đủ hơn sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của Lực lượng vũ trang TP.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định cội nguồn sức mạnh của Lực lượng vũ trang TP.HCM chính là lòng dân. Ảnh: THANH THÙY



Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định, cội nguồn sức mạnh của Lực lượng vũ trang TP.HCM chính là lòng dân.

"Lịch sử đã chứng minh khi lòng dân thuận thì mọi kẻ thù dù hung bạo đến đâu cũng phải khuất phục. Trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã là hậu phương vững chắc, nuôi giấu cán bộ, che chở cho bộ đội, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do. Từ 18 thôn vườn Trầu, Láng Le, Bà Điểm đến Rừng Sác đều in dấu chân của chiến tranh nhân dân. Đều chứng minh rằng Lực lượng vũ trang TP.HCM không bao giờ đơn độc, bởi sau lưng là nhân dân, phía trước là lý tưởng cách mạng"- Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thành Trung đánh giá khi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Biên phòng được sáp nhập vào Bộ Tư lệnh TP.HCM thì Lực lượng vũ trang TP được củng cố thêm sức mạnh.

"Tất cả hòa quyện thành khối đại đoàn kết thống nhất, lớn hơn về tầm vóc, phong phú hơn về kinh nghiệm và đa dạng hơn về sức mạnh. Đây chính là bước chuyển mình chiến lược, giúp Lực lượng vũ trang TP.HCM đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ một siêu đô thị hiện đại, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước"- Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định.