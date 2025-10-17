Bộ Xây dựng cho phép tiếp nhận tàu khách quốc tế tại cảng Cái Mép - Thị Vải 17/10/2025 19:21

(PLO)- Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép các bến cảng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải được tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến ngày 30-6-2026.

Tối 17-10, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề nghị cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải, cảng biển TP.HCM.

Nhằm tận dụng hạ tầng cảng biển hiện có và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch khu vực, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép các bến cảng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải được tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến ngày 30-6-2026. Quy mô tàu được tiếp nhận phải phù hợp với cỡ tàu được công bố trong quyết định công bố cảng.

Đoàn tàu chở hơn 4.000 khách quốc tế cập cảng Chân Mây (TP Huế) ngày 17-10 vì cảng Cái Mép - Thị Vải tạm ngừng tiếp nhận tàu khách quốc tế. Ảnh: TT.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp, thỏa thuận các nội dung cụ thể theo quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Cục có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp cảng rà soát, bố trí đầy đủ trang thiết bị, xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách quốc tế đảm bảo an toàn cho hành khách và công trình bến cảng, tuân thủ quy định về an ninh, an toàn hàng hải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục bổ sung công năng của các bến cảng được phép đón tàu khách quốc tế, để công bố chính thức theo quy định trước ngày 30-6-2026.

Bộ Xây dựng cho phép các bến cảng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải được tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến ngày 30-6-2026. Ảnh: TT.

Trước đó, nhiều hãng tàu và doanh nghiệp lữ hành bày tỏ lo ngại và gửi văn bản kiến nghị cơ quan chức năng khi hàng loạt cảng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải bất ngờ thông báo tạm ngừng đón tàu khách quốc tế từ tháng 10 để hoàn tất thủ tục bổ sung chức năng tiếp nhận tàu du lịch. Việc tạm dừng này được cho là có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, nhất là trong mùa cao điểm đón khách quốc tế.

Vì vậy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tiếp tục thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết ngày 31-12-2025. Đồng thời, Cục cũng đề xuất Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch công năng đón tàu khách quốc tế, yêu cầu các doanh nghiệp cảng khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung chức năng để sớm đủ điều kiện khai thác chính thức.