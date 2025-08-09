Đề xuất đánh chìm 1 tàu cũ tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo 09/08/2025 18:35

(PLO)- Công ty du lịch đề xuất đánh chìm 1 con tàu cũ tại Côn Đảo để hình thành điểm lặn biển cao cấp và góp phần bảo tồn hệ sinh thái biển. Sở Du Lịch TP.HCM nói gì?

Mới đây, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive (Amadive) đã gửi văn bản đến Sở Du lịch TP.HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất đề án đánh chìm 1 con tàu cũ tên là Sheng Li nhằm hình thành điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Điểm lặn biển cao cấp

Theo Amadive, dự án này không chỉ góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn thúc đẩy phát triển du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên tại Côn Đảo. Điểm lặn xác tàu sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó mở rộng dư địa tăng trưởng và tạo thêm việc làm chất lượng cho người dân địa phương.

Ngoài giá trị du lịch, xác tàu chìm sẽ đóng vai trò như một rạn san hô nhân tạo, là nơi trú ẩn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Việc hình thành điểm lặn mới cũng giúp giảm áp lực khai thác lên các rạn san hô tự nhiên, tạo điều kiện để chúng phục hồi và phát triển bền vững.

Đánh chìm tàu Sheng Li nhằm hình thành điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo. Ảnh: Tuấn Tú.

Trao đổi với PLO, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, đề án sẽ là một ví dụ điển hình về cách con người có thể tác động tích cực đến môi trường, và sẽ trở thành một hình thức trực quan để giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và đại dương.

Theo ông Tú, đề án được xây dựng theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đảm bảo các yếu tố về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và cảnh quan biển.

"Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của dự án và tin tưởng vào tính khả thi cũng như những lợi ích lâu dài mà nó mang lại cho Côn Đảo nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung. Chúng tôi mong muốn cơ quan nhà nước xem xét và chấp thuận đề án này, hướng dẫn chúng tôi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể triển khai đề án thành công"- ông Tú nói.

Đánh giá ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu

Sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Du lịch đã có văn bản, thống nhất đề xuất Đề án đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo.

Điểm lặn xác tàu sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Ảnh: Tuấn Tú.

Tuy nhiên, Sở Du lịch đề nghị Sở NN&MT khảo sát, kiểm tra, cập nhật, đánh giá và dự báo về địa điểm đánh chìm với diện tích vùng nước đã quy hoạch và khả năng ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu Sheng Li và phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Đồng thời, cần có kế hoạch giám sát, cập nhật chất lượng vùng nước biển, đảm bảo không bị ô nhiễm đến các khu vực xung quanh, và khả năng ảnh hưởng đến vùng nước các bãi tắm phục vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Amadive là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch lặn biển thể thao, giải trí, có trụ sở tại Côn Đảo. Công ty được cấp phép hoạt động từ tháng 2-2021 và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao vào tháng 9-2022.