Lý do khách tàu biển quốc tế quay lại Việt Nam 10/11/2025 08:00

Tại Việt Nam, các cảng biển lớn từ Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang đến TP.HCM liên tục đón tàu du lịch hạng sang với hàng nghìn du khách quốc tế. Nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam đang khẳng định vị thế điểm neo quan trọng trên bản đồ du lịch tàu biển châu Á.

​Tàu biển hạng sang cập cảng Việt Nam

​Giai đoạn 2024-2025 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của các hãng tàu biển hàng đầu thế giới như Europa, Star Voyager, Celebrity Cruises, Resorts World Cruises… khi đồng loạt đưa Việt Nam vào lịch trình khám phá Đông Nam Á.

​Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, từ ngày 9-11 đến 31-12-2025, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đón 9 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 25.000 du khách đa quốc tịch.

Lần đầu tiên, du khách Việt Nam có cơ hội trải nghiệm hành trình trên tàu du lịch quốc tế Star Voyager khởi hành từ cảng Phú Mỹ (TP.HCM) vào tháng 6-2025. Ảnh: TT.

Chỉ trong hai ngày 9 và 10-11, công ty đã đón liên tục hai tàu cập cảng Phú Mỹ (TP.HCM). Cụ thể, ngày 9-11, tàu Celebrity Millenium mang theo hơn 2.000 khách tham quan TP.HCM, Củ Chi, Cần Giờ, Mỹ Tho. Ngày 10-11, tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 khách đến từ Mỹ, Canada, Anh, Úc… tiếp tục hành trình qua Huế và Hạ Long.

​Đặc biệt, ngày 18-11 được xem là cao điểm, khi Saigontourist cùng lúc đón ba tàu quốc tế gồm Celebrity Solstice và Star Navigator tại Hạ Long (Quảng Ninh), Star Voyager tại Cam Ranh (Khánh Hòa), phục vụ hơn 6.000 khách quốc tế với hàng trăm hướng dẫn viên tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung…

​Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng giám đốc Saigontourist cho biết, tính đến hết năm 2025, dự kiến phục vụ 75.000 khách tàu biển tại các điểm đến từ TP.HCM, miền Tây đến miền Trung, Nha Trang, Huế, Hội An và miền Bắc.

​Ông Lưu chia sẻ: "Du lịch tàu biển sẽ là phân khúc phát triển nhanh từ nay đến năm 2030. Tuy nhiên, để bứt phá, Việt Nam cần một hệ sinh thái đủ mạnh từ hạ tầng cảng biển, quy trình tiếp đón, dịch vụ chuyên biệt đến chính sách hỗ trợ và phối hợp liên ngành".

Với hơn 3.200 km bờ biển, hàng chục vịnh, đảo và nhiều di sản được UNESCO công nhận, Việt Nam sở hữu lợi thế hiếm có để phát triển du lịch tàu biển. Phần lớn khách tàu biển là du khách lớn tuổi, có mức chi tiêu cao, quan tâm đến yếu tố an toàn và trải nghiệm văn hóa.

Khách quốc tế tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: TT.

Theo ghi nhận, các địa phương đã thiết kế nhiều tour chuyên biệt cho nhóm khách này. Có thể kể đến tour Một ngày làm ngư dân ở Nha Trang, Khám phá phố cổ Hội An hay City tour TP.HCM bằng xe cổ. Các chương trình này tuy ngắn nhưng đậm chất văn hóa, giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn trong thời gian dừng chân.

​Lý do khách tàu biển chọn quay lại Việt Nam

​Ông James Miller, du khách đến từ Anh chia sẻ: “Tôi từng đến Việt Nam bằng đường hàng không, nhưng trải nghiệm bằng tàu biển thật khác biệt. Vịnh Hạ Long đẹp đến kinh ngạc, người dân thân thiện và ẩm thực tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ quay lại”.

​Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, chính sách visa điện tử mở rộng cho hơn 80 quốc gia cùng việc kéo dài thời hạn lưu trú lên 45 ngày đã tạo thuận lợi đáng kể cho khách quốc tế, đặc biệt là khách đi bằng đường tàu biển.

​Song song, Việt Nam cũng tăng cường quảng bá tại các sự kiện lớn như Seatrade Cruise Asia Pacific ở Hồng Kông (Trung Quốc) và ITB Asia (Singapore). Nhờ đó, hình ảnh Việt Nam được tái định vị là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Các chương trình giải trí đa dạng trên tàu biển luôn là điểm nhấn hấp dẫn du khách.

Các địa phương ven biển như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu đang đề xuất xây dựng cảng du lịch chuyên biệt, phát triển dịch vụ hậu cần, khu mua sắm, bãi đỗ riêng cho khách tàu biển, nhằm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Một yếu tố quan trọng khác là nâng cấp hạ tầng và quy trình đón tiếp chuyên nghiệp. Tại Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế hiện có thể tiếp nhận tàu trọng tải tới 225.000 tấn, phục vụ hàng nghìn khách cùng lúc. Đà Nẵng và Nha Trang cũng hoàn thiện quy trình đón, trả khách thuận tiện, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành trong nước đang tận dụng cơ hội này để xây dựng sản phẩm chuyên biệt, chú trọng trải nghiệm xanh, kết hợp ẩm thực địa phương và du lịch văn hóa.

Hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch chuyên biệt và chính sách visa cởi mở đang kéo khách quốc tế quay trở lại Việt Nam. Ảnh: TT.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định: “Các địa phương ven biển cần tiếp cận du lịch tàu biển theo hướng bền vững, kết hợp phát triển cảng thủy nội địa, hạ tầng nghỉ dưỡng ven biển và các tuyến du lịch liên vùng. Chỉ khi đó, du khách mới không chỉ đến một lần mà còn quay lại để khám phá nhiều điểm đến khác nhau".