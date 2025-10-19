Bản tin trưa 19-10: Xử phạt hơn 1.200 người sau 2 tiếng kiểm tra nồng độ cồn; Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách: Hướng giải quyết ra sao? 19/10/2025 12:23

(PLO)- Sau hơn 2 tiếng kiểm tra nồng độ cồn, CSGT xử phạt hơn 1.200 người; Công ty xổ số Gia Lai nêu hướng giải quyết tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách; Người đàn ông tạt xăng, dọa thiêu sống bạn trai của vợ; Nhiều địa phương siết sử dụng điện thoại trong trường học; TP.HCM tham vấn nhà thầu quốc tế, đẩy nhanh tiến độ metro số 2…

Trao đổi với PLO về vụ việc tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chưa thể vội khẳng định tờ vé số có được nhận thưởng hay không. Công ty sẽ giải quyết đúng quy trình, quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng”.

Trước đó, ngày 25-9, trên đường đi làm về, ông L (tên viết tắt) có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa.

Hôm sau, ông L dò kết quả và phát hiện tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Đại diện của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng, tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định.