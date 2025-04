Yêu cầu điều tra, xử lý vụ thanh niên hành hung bác sĩ, nói "Mày biết tao là ai?" 01/04/2025 16:38

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Chiều 1-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương trình báo, phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương làm rõ vụ thân nhân của bệnh nhân hành hung nhân viên y tế.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chư Sê động viên, chia sẻ, tập trung điều trị cho nhân viên y tế bị hành hung; tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo hành y tế đến toàn thể nhân viên y tế của đơn vị để an tâm công tác, phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT.

Sở Y tế yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, theo quy chế phối hợp giữa ngành y tế, công an.

Như PLO thông tin, khoảng 18 giờ ngày 31-3, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiếp nhận cấp cứu ba bệnh nhân. Các bác sĩ khám, đo các chỉ số sinh tồn, đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh để xếp giường cho bệnh nhân.

Bệnh nhân NVT (49 tuổi, ngụ xã la Pal, huyện Chư Sê) đang có mùi rượu nên bác sĩ Nguyễn Thị Diễm H đã vỗ chân bệnh nhân để nhắc người này hợp tác cho bác sĩ khám bệnh. Lúc này người nhà bệnh nhân Hồ Văn Phi (ngụ thị trấn Chư Sê) nằm giường kế bên hỏi “bệnh nhân đang đau sao lại đập mạnh thế?”, bác sĩ H trả lời là “dùng lực rất nhẹ”.

Thanh niên này tiếp tục lớn tiếng, có nhiều lời nói đe dọa bác sĩ H như “Tao ngứa mắt mày rồi...", "Tao thách mày ra khỏi bệnh viện này", "Mày biết tao là ai không?", "Mày có biết anh tao là ai không?"...

Nghe vậy, bác sĩ H nói “Mình không nói chuyện với bạn. Mời bạn sang giường bên kia”. Thanh niên này lập tức xông vào đấm vào mặt, đầu bác sĩ H. Một điều dưỡng ở gần đó chạy đến can ngăn, gọi bảo vệ hỗ trợ.

Tuy được can ngăn nhưng thanh niên này vẫn lớn tiếng trong bệnh viện: “Tao thích thì tao đánh” và tiếp tục đe dọa bác sĩ H...