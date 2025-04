Cô gái dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương 01/04/2025 16:08

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18-2-2025, trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh.

Phương tiện chở cô gái dùng dao tấn công 2 người thương tích sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu ở Bình Thạnh. Ảnh: HT



Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bảo, Trần Thị Bạch Tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, ngày 18-2, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu với Nguyễn Viết Đạt, Bảo chuẩn bị 1 con dao Thái Lan rồi lái xe máy hiệu SYM ELEGANT, biển số 59XB-026.35 chở Tố đến gặp Đạt.

Tại đây, Bảo và Tố cự cãi với nhóm của Đạt. Khi thấy Bảo có mang theo dao thì bạn của Bảo can ngăn rồi lấy con dao quăng về phía hàng rào đối diện.

Tiếp đó, Bảo chạy về phía đối diện để tìm con dao thì xảy ra xô xát với Lý Tiểu Long và Nguyễn Viết Đạt. Trong quá trình xô xát, Tố đã dùng 1 con dao khác đâm khiến Đạt, Long bị thương rồi quăng con dao tại bãi cỏ gần đó.

Đến khi mọi người can ngăn hai bên mới ngừng đánh nhau, Tố lấy xe máy chở Bảo rời khỏi hiện trường. Trên đường, Tố kể cho Bảo nghe về việc đã dùng dao đâm gây thương tích cho Đạt, Long rồi quăng con dao tại khu vực đánh nhau.

Sau đó, Tố chở Bảo quay lại hiện trường tìm kiếm và vứt bỏ hung khí xuống kênh nước gần đó rồi quay trở về nhà.

Công an đã mời những người liên quan lên làm việc và bắt giữ Bảo, Tố.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo, ai là chủ sở hữu của chiếc xe máy hiệu SYM ELEGANT, biển số 59XB-026.35 hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội Tham mưu tổng hợp – địa bàn Bình Thạnh) tại số 18 đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh hoặc gặp ĐTV Nguyễn Xuân Dũng (SĐT: 090.494.5670) để phục vụ công tác điều tra.