Bảo vệ metro số 1 cầm ghế đánh nhau với tài xế xe công nghệ 22/03/2025 16:46

Ngày 22-3, Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang xác minh và làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một người đàn ông mặc đồ bảo vệ cầm ghế đánh nhau với tài xế xe ôm công nghệ gây xôn xao dư luận.

Video người đàn ông mặc trang phục bảo vệ cầm ghế đánh nhau với tài xế xe ôm công nghệ ở TP Thủ Đức

Sự việc xảy ra gần bến nhà ga Thủ Đức, tuyến Metro số 1, TP Thủ Đức, TP.HCM

Ngày 22-3, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông mặc trang phục bảo vệ trên tay cầm ghế lời qua tiếng lại với một nam tài xế xe công nghệ, sau đó cả hai người lao vào và xảy ra xô xát.

Người đàn ông cầm ghế đánh nhau với tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh cắt từ clip.

Theo clip, người đàn ông mặc trang phục bảo vệ trên tay cầm một ghế nhựa và tác động liên tục lên nam tài xế xe công nghệ, nam tài xế cũng cầm nón bảo hiểm tác động lại. Sự việc được mọi người can ngăn sau đó tài xế xe công nghệ lên xe rời đi.

Hai bên xảy ra xô xát. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM, đơn vị vận hành quản lý tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên xác nhận, vụ việc xảy ra tại khu vực gần nhà ga Thủ Đức.

Theo bà Tâm, thời điểm nói trên nam tài xế xe ôm công nghệ hút thuốc lá gần nhà ga Thủ Đức. Bảo vệ lo ngại tàn thuốc có nguy cơ gây cháy nên đến nhắc nhở thì bị phản ứng. Hai bên xảy ra tranh luận và cự cãi.

“Nếu chỉ nhìn hình ảnh trong clip thấy anh bảo vệ quá hùng hổ. Thực tế, do anh tài xế xe ôm công nghệ phản ứng trước. Hiện nay, TP.HCM đang mùa khô, nhiều nơi đã có những vụ cháy do tàn thuốc lá. Do đó, việc hút thuốc gần khu vực nhà ga metro cũng rất nguy hiểm”- bà Tâm nói.

Theo đại diện đơn vị quản lý, hiện tại lực lượng bảo vệ đã tạm dừng công việc đối với nam bảo vệ xảy ra xô xát với tài xế xe ôm công nghệ, đồng thời, các bên liên quan cũng hợp tác phối hợp với công an địa phương xử lý vụ việc.