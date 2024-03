Ngày 27-3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) hai năm tù; Lưu Huỳnh Tỷ (18 tuổi) và Lê Thanh Tấn (25 tuổi) mỗi bị cáo 15 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Bình (18 tuổi) một năm tù treo về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Tuấn đặt mua 1 khẩu súng Rulo, ổ quay và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Tuấn nhờ Nguyễn Văn Quí chuyển tiền (Quí không biết việc Tuấn mua súng) đến số tài khoản do người bán súng cung cấp. Sau đó có người nam (chưa rõ nhân thân, lại lịch) liên hệ Tuấn, hẹn đến khu vực gần quán cà phê ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn để giao khẩu súng nêu trên.

Khi nhận súng, Tuấn kiểm tra thì làm rơi mất 1 viên đạn, sau đó Tuấn mang súng về nhà cất giấu. Đến khoảng đầu tháng 10-2023, Tuấn kể và cho Tỷ xem khẩu súng. Sau đó, Tỷ nhờ Bình điện thoại cho Tuấn hỏi mượn súng để bắn thử. Bình đi lấy súng và được Tỷ trả công 30.000 đồng.

3 thanh niên ở An Giang mua súng đạn về bắn rồi cùng dẫn nhau vào tù. Ảnh: HD

Ngày 14-10-2023 Tỷ mang theo khẩu súng đến khu đất trống thuộc ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê bắn thử 1 phát, lúc này Bình cũng dùng điện thoại quay video lại. Hôm sau Tỷ trả lại súng cho Tuấn. Ngày 16-10-2023, Tỷ tiếp tục hỏi mượn súng của Tuấn để bắn thử 2 phát

Đến khoảng 21 giờ 22-10-2023, Tuấn mang khẩu súng cầm lấy 200.000 đồng, Tấn đem súng cất giấu ở nhà vợ hờ là Bùi Thị Nhung.

Ngày 23-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Tuấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên tiến hành mời Tuấn làm việc. Khám xét nhà Nhung công an đã thu giữ một khẩu súng Rulo ổ quay, hai viên đạn, một vỏ đạn. Ngoài ra công an còn phát hiện 19 bọc nilon trong suốt hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamin có tổng trọng lượng 7,8376g nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhung và Tấn. Cùng ngày, Tỷ ra đầu thú.

Theo Kết luận giám định khẩu súng nêu trên là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng. Sử dụng khẩu súng ổ quay gửi giám định bắn với đạn thể thao cỡ (5,6 x 15,5)mm, trúng cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong...

Đối với Tấn và Nhung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn khởi tố bị can để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy.

