Thanh niên mua 4 khẩu súng và 59 viên đạn để phòng thân

Ngày 30-1, phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Duy Thiên (sinh năm 1998, quê ở Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an lấy lời khai Trần Duy Thiên. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, trước đó, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thuận An bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà tại khu phố Hòa Lân 1 (phường Thuận Giao) phát hiện Trần Duy Thiên đang cất giấu bốn khẩu súng ngắn và 59 viên đạn các loại.

Tại cơ quan công an, Thiên khai nhận số súng đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về cất giấu và dùng phòng thân.

Số súng đạn Thiên cất giấu trong nhà. Ảnh: LA

Phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc, đối tượng, tang vật cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý điều tra, theo thẩm quyền.

LÊ ÁNH