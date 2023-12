Công an TP.HCM thu gom hàng trăm khẩu súng, hàng ngàn viên đạn trong 2023

Ngày 24-12, Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2023, các đơn vị thuộc Công an TP đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ...

Qua đó, cơ quan chức năng TP đã vận động nhân dân và thu hồi 68 khẩu súng, 964 viên đạn, năm lựu đạn, tám linh kiện để lắp ráp vũ khí, 3.019 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại…

Công an quận 12 vừa qua đã tổ chức thu gom, tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí... trên địa bàn. Ảnh: HT

Công an TP.HCM cũng tăng cường đấu tranh, với các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông.

Trong thời gian qua, Công an TP đã duy trì thực hiện tốt công tác nghiệp vụ trong đó đã xác định gần 100 tuyến, hơn 60 địa bàn, gần 250 đối tượng nghi vấn về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hơn 80 tuyến, gần 50 địa bàn, gần 20 đối tượng về pháo để tập trung đấu tranh, chuyển hóa.

Các đơn vị thuộc Công an TP đã tổ chức cho cơ sở kinh doanh cơ khí ký cam kết không chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, TP.HCM thường xuyên tổ chức các buổi vận động, tuyên truyền người dân giao nộp các loại hung khí, vũ khí... Ảnh: HT

Trong năm 2023, Công an TP đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 336 vụ, 512 đối tượng có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an đã thu giữ: 35 khẩu súng các loại, 15 kg thuốc nổ, 5.883 viên đạn các loại, 295 công cụ hỗ trợ, 479 vũ khí thô sơ các loại; xử lý hình sự 35 vụ/65 đối tượng; xử phạt hành chính 201 vụ/214 đối tượng với số tiền 1,703 tỷ đồng; hiện đang tiếp tục điều tra 100 vụ/233 đối tượng.

Công an phát hiện, thu giữ và vận động người dân giao nộp nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí... Ảnh: HT

Ngoài ra, công an TP đã phát hiện, xử lý 40 vụ/53 trường hợp có liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép; xử lý hình sự 13 vụ/19 trường hợp, xử phạt hành chính 22 vụ/26 trường hợp với số tiền hơn 346 triệu đồng.

Theo Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM luôn xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Do đó, trong những năm qua Công an Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này.

Lực lượng chức năng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ được thu hồi, thu giữ. Ảnh: HT

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, ngày 16-12, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng Thư khen cho Công an TP.HCM về chiến công xuất sắc, đấu tranh chuyên án, triệt phá băng nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn, bắt giữ, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ hơn 8,4 tấn pháo nổ các loại.

Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của Công an TP.HCM trong triển khai các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

NGUYỄN TÂN