THADS TP.HCM triển khai phần mềm tổ chức thi hành án 03/01/2026 18:53

(PLO)- Phần mềm tổ chức thi hành án được THADS TP.HCM tổ chức tập huấn ngay từ những ngày đầu năm 2026 để sớm đưa vào vận hành, hiện đại hóa công tác THADS trên địa bàn.

Ngày 3-1, THADS TP.HCM tổ chức tập huấn triển khai Phần mềm tổ chức thi hành án thuộc nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa, cho biết với khối lượng công việc lớn nhất cả nước, đơn vị xác định việc triển khai tập huấn Phần mềm tổ chức thi hành án là nhiệm vụ trọng tâm và phải thực hiện nghiêm túc.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, THADS TP.HCM đã tổ chức tập huấn phần mềm, thể hiện sự chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS.

Toàn cảnh THADS TP.HCM tập huấn Phần mềm tổ chức thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết phần mềm là công cụ quan trọng giúp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tập huấn nhằm đưa phần mềm vào vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và từng bước hiện đại hóa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP.

Theo đó, lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày, theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Điểm cầu chính tại trụ sở THADS TP.HCM và 19 điểm cầu tại các Phòng THADS khu vực tại TP.HCM.

Phần mềm tổ chức thi hành án sẽ quản lý toàn bộ quy trình thi hành án từ giai đoạn thụ lý, xác minh điều kiện, áp dụng biện pháp cưỡng chế đến khi kết thúc hồ sơ.

Tập huấn Phần mềm tổ chức thi hành án tại THADS các khu vực tại TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Lãnh đạo phòng, Thủ trưởng đơn vị sẽ sử dụng phần mềm để xem xét, ký duyệt các văn bản được trình từ các chấp hành viên. Chấp hành viên thao tác trên phần mềm để xử lý tác nghiệp cho các hồ sơ thi hành án, soạn thảo văn bản và trình lãnh đạo ký. Sau khi lãnh đạo ký, văn thư sẽ đóng dấu văn bản và phát hành.

Phần mềm tổ chức thi hành án được thiết kế theo từng nhóm chức năng tương ứng với vòng đời của một hồ sơ thi hành án, từ khi tiếp nhận cho tới khi hoàn thiện, đóng hồ sơ. Mỗi nhóm chức năng đã hiện một giai đoạn nghiệp vụ cụ thể và được liên kết với nhau để đảm bảo dữ liệu xuyên suốt, thống nhất.

Phần mềm mô phỏng đầy đủ quy trình tổ chức thi hành án thực tế từ lúc tiếp nhận, xử lý cho đến khi đóng hồ sơ thông qua 28 tác nghiệp. Cung cấp tài khoản cho toàn bộ cán bộ thi hành án trên cả nước với hơn 6000 tài khoản, hơn 50 mẫu báo cáo tổng hợp; hơn 200 mẫu biểu phục vụ quá trình xử lý tác nghiệp, từ việc soạn thảo quyết định, công văn, tờ trình, biên bản...

Phần mềm tổ chức thi hành án với nhiều chức năng hỗ trợ công việc cho chấp hành viên trên nền tảng số. Ảnh chụp màn hình

Cạnh đó, phần mềm đưa ra cảnh cáo tới chấp hành viên đối với các công việc quá hạn xử lý hoặc sắp đến hạn xử lý. Hỗ trợ đưa hồ sơ giấy thành tài liệu điện tử để tiếp tục xử lý bằng AI. Chấp hành viên còn có thể dùng Trợ lý ảo AI giải đáp thắc mắc về cách sử dụng phần mềm, tra cứu, khai thác thông tin hồ sơ thi hành án...