HLV của Chelsea lên tiếng về việc Cole Palmer gia nhập MU 29/01/2026 07:29

Cole Palmer được cho là sắp gia nhập MU, đội bóng mà anh hâm mộ từ nhỏ, và tân HLV của Chelsea, Liam Rosenior đã đưa ra phản hồi dứt khoát. HLV Liam Rosenior đã cố gắng bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc Cole Palmer chuyển đến Old Trafford khi khẳng định đó là một tin đồn "không thực tế".

Tân HLV của Chelsea Liam Rosenior khẳng định Cole Palmer, 23 tuổi, là "không thể đụng đến" và sẽ không rời Stamford Bridge trong thời gian tới. Hồi đầu tuần, có thông tin cho rằng Palmer, người từng là cổ động viên của Manchester United từ nhỏ, sẵn sàng trở lại Manchester và ký hợp đồng với "quỷ đỏ", bất chấp những khó khăn mà đội bóng này đang gặp phải.

Tuyển thủ Anh Cole Palmer sẽ xem xét các lời đề nghị từ Old Trafford, sau khi được cho là cảm thấy không ổn định ở London, nơi anh đã sống trong hai năm rưỡi qua kể từ khi rời Manchester City với giá 42,5 triệu bảng Anh.

Khả năng Cole Palmer gia nhập MU mùa tới là rất thấp. ẢNH: MARC ATKINS

Nhưng HLV Rosenior của Chelsea đã đưa ra câu trả lời dứt khoát. Khi được hỏi liệu Palmer có "không thể đụng đến" và "có đang hạnh phúc ở Chelsea" hay không, Rosenior trả lời: "Vâng và vâng. Rất đơn giản: Cole Palmer là một cầu thủ xuất sắc giống như Moises Caicedo và nhiều cầu thủ khác trong đội.

Tôi không ngạc nhiên về thời điểm xuất hiện tin đồn. Một HLV mới đến và đột nhiên có người tìm cách gây bất ổn. Điều đó không đúng. Cole Palmer đang ở đây, cậu ấy rất hạnh phúc và tôi rất mong được thấy cậu ấy trên sân. Không có lý do gì để ban giám đốc Chelsea đưa ra lời đảm bảo cả. Điều đó quá phi thực tế. Lời đảm bảo đó xuất phát từ hư không, chẳng có cơ sở gì cả. Tôi cho rằng không có lý do gì để bàn luận về chuyện này.

Cole Palmer rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với cậu ấy về cách làm cho đội bóng tốt hơn, làm thế nào để cậu ấy tiến bộ và làm thế nào tôi có thể giúp đỡ cậu ấy, bởi vì cậu ấy yêu thích nơi này và muốn trở thành một cầu thủ của Chelsea. Bạn không thể ngăn chặn những lời đồn đoán, nhưng một số lời đồn đoán lại quá xa rời sự thật đến mức chẳng có ích gì khi bàn luận về chúng".

Cole Palmer đã đến trở lại đội hình Chelsea trong trận đấu với Napoli ở Champions League, sau khi vắng mặt trong hai trận đấu gần đây vì chấn thương đùi. Trước khi Chelsea đánh bại Crystal Palace 3-1 ở Premier League hôm Chủ nhật, HLV Rosenior cũng nói: "Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Cole Palmer và cậu ấy có vẻ rất vui khi ở đây.

Cole Palmer là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Mỗi cầu thủ đều trải qua những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp về mặt chấn thương. Điều đó không phản ánh chất lượng của cậu ấy".