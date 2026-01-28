Điều kiện để MU bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức 28/01/2026 11:50

(PLO)- Với khởi đầu hoàn hảo bằng 2 trận thắng, nhiều người kỳ vọng Michael Carrick sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Manchester United, thay vì chỉ tạm quyền.

Michael Carrick có thể được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn của MU nếu ông đạt được một mục tiêu nhất định. Theo cựu cầu thủ "quỷ đỏ" Ben Foster, Carrick làm HLV chính thức của MU nếu thắng 10 trong 15 trận tiếp theo.

Ben Foster cho rằng Manchester United sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức nếu ông thắng 10 trong 15 trận tiếp theo. Carrick đã có khởi đầu mạnh mẽ trong sự nghiệp huấn luyện kể từ khi Manchester United sa thải Ruben Amorim, giành chiến thắng trước Manchester City và Arsenal trong hai trận đấu đầu tiên với tư cách HLV tạm quyền "quỷ đỏ".

Cựu HLV của Middlesbrough Carrick hiện sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải. Có nhiều đồn đoán cho rằng, Carrick được đề nghị đảm nhiệm vị trí chính thức nếu tiếp tục đạt được kết quả tốt. Trong khi nhiều người ấn tượng với sự hồi sinh của MU dưới thời Carrick, huyền thoại của "quỷ đỏ" Paul Scholes nhận định lãnh đạo CLB có thể đang cân nhắc việc gia hạn hợp đồng với Carrick.

Quyết định này được đưa ra khi trước đó MU chọn bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV chính thức sau quãng thời gian tạm quyền ấn tượng của chiến lược gia người Na Uy. Tuy nhiên, khi trở thành HLV chính thức thì Solskjaer lại không thành công tại Old Trafford. Cựu thủ môn của MU Foster cho rằng Carrick chắc chắn sẽ làm được điều tương tự như Solskjaer nếu "quỷ đỏ" thắng ít nhất hai phần ba số trận còn lại.

Carrick làm HLV chính thức của MU là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. ẢNH: Press Association

Ben Foster cũng dành lời khen ngợi Carrick vì đã giúp giảm bớt gánh nặng cho các cầu thủ trong những tuần gần đây. Foster ủng hộ Carrick tiếp quản chiếc ghế HLV của MU từ Amorim, dù anh thừa nhận những lo ngại về việc lặp lại kịch bản của Solskjaer.

Trong chương trình podcast Fozcast, Ben Foster nói: "Áp lực là vô cùng lớn đối với Manchester United, nhưng rồi một HLV mới đến, một người mà họ quen biết, một người mà họ tin tưởng và thân thiết như một người bạn. Tình hình hiện tại của họ với Carrick là như vậy, mọi chuyện vẫn còn thân thiện.

Carrick chỉ là HLV tạm quyền chứ chưa phải chính thức. Tôi lo ngại nếu anh ấy trở thành HLV chính thức, điều đó sẽ làm thay đổi cục diện một chút. Chúng ta đã từng chứng kiến ​​điều này ở nhiều đội bóng, với Ole Gunnar Solskjaer, và nó làm thay đổi cục diện một chút.

Nhưng cho đến nay, Carrick đã đánh bại Man City và Arsenal. Đó là khởi đầu thật tuyệt vời và Carrick còn 15 trận đấu nữa ở Manchester United. Nếu Carrick thắng 10 trong số 15 trận đó, thì Manchester United phải giao trọng trách này cho anh ấy".

Việc Carrick cuối cùng có trở thành ứng cử viên cho vị trí HLV chính thức của MU hay không vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Paul Scholes tin rằng MU sẽ "bị ám ảnh" bởi lựa chọn trước đó của họ đối với Solskjaer.

Trong chương trình podcast The Good, The Bad and The Football, cựu tiền vệ của Manchester United Scholes cho biết: "Carrick mới nhậm chức và tình hình đã tệ suốt một năm qua đến mức không thể tệ hơn được nữa, vì vậy áp lực không thực sự đè nặng lên Carrick khi anh ấy chỉ là HLV tạm quyền.

Một khi bạn nhận công việc đó chính thức, chẳng hạn như vào đầu mùa giải năm sau, thì đột nhiên bạn sẽ gặp áp lực khi phải giành chiến thắng ngay lập tức. Manchester United sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi vụ việc của Ole Gunnar Solksjaer. Nếu vụ Ole không xảy ra thì có lẽ điều đó sẽ dễ xảy ra hơn".

Manchester United sẽ trở lại thi đấu tại Premier League vào Chủ nhật (1-2) gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford, với mục tiêu giành chiến thắng thứ ba liên tiếp lần thứ hai trong mùa giải này để củng cố vị trí trong tốp 4.