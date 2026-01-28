Bruno Fernandes bất mãn, MU phải chi mạnh tay 28/01/2026 07:29

(PLO)- MU phải chi mạnh tay để giữ chân Bruno Fernandes ở mùa tới khi ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng với ban lãnh đạo của "quỷ đỏ".

Tờ Mirror (Anh) giật tít trong bản tin gán nhãn độc quyền, "MU phải chi mạnh tay để giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes đang bất mãn". Nếu MU không muốn mất Bruno Fernandes vào tay CLB khác, họ sẽ phải trả một mức giá khá cao trong mùa hè này, và đội trưởng của Quỷ đỏ đang tìm kiếm sự đảm bảo về người kế nhiệm chiếc ghế HLV lâu dài tại Old Trafford, Mirror đưa tin.

Bruno Fernandes đang cân nhắc tương lai của mình tại Old Trafford và sẽ nhận được vô số lời đề nghị từ các CLB khác vào cuối mùa giải, đặc biệt là từ các CLB của Saudi Arabia. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã vỡ mộng với cách điều hành của ban lãnh đạo "quỷ đỏ" và những thay đổi trong ban huấn luyện. Anh suýt rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã từ chối cơ hội gia nhập giải Saudi Pro League của Saudi Arabia.

Đội trưởng của Manchester United sẽ chờ đến cuối mùa giải này trước khi quyết định bước đi tiếp theo của mình. Mặc dù Bruno Fernandes rất ấn tượng với những tác động mà Michael Carrick đã tạo ra trên cương vị HLV tạm quyền của MU, anh vẫn muốn xem ai sẽ là HLV chính thức tiếp theo.

Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha biết rằng bản hợp đồng tiếp theo sẽ là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh và Bruno Fernandes cần phải kiếm được một khoản tiền lớn. Bruno cũng biết ban lãnh đạo Manchester United đang rất muốn giữ anh ở lại.

MU phải chi mạnh tay nếu muốn Bruno Fernandes không rời Old Trafford. ẢNH: James Gill - Danehouse

Manchester United sẽ có cơ hội giữ chân Bruno Fernandes cao hơn nếu đội giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng ban lãnh đạo CLB vẫn phải đề nghị Bruno Fernandes một hợp đồng với mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần, biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất CLB.

Đây sẽ là mức tăng đáng kể so với hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes với MU, có hiệu lực đến năm 2027 và có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Bruno Fernandes hiểu giá trị của mình đối với MU - và muốn phát huy tối đa giá trị đó. Liệu MU có sẵn lòng trao một hợp đồng như vậy cho một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi hay không vẫn còn phải chờ xem.

Bruno Fernandes sẽ không có giá trị bán lại nào khi kết thúc bất kỳ hợp đồng mới nào. Nhưng với việc Casemiro chuẩn bị rời đi vào mùa hè, MU sẽ loại bỏ được một cầu thủ nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần, giúp họ linh hoạt hơn về mặt tài chính.

Bruno Fernandes chỉ giành được hai danh hiệu quốc nội kể từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2020, và anh cần biết rằng mình đang ở một CLB có khả năng hiện thực hóa tham vọng của mình.