Barcelona bực tức vì mất ngôi sao của lò La Masia vào tay PSG 27/01/2026 13:30

(PLO)- Barcelona buộc phải bán ngôi sao mới 18 tuổi cho PSG, khiến HLV Hansi Flick khó chịu, nhưng ông dịu giọng ngay khi nói về Rashford.

Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta đã lên tiếng về việc Dro Fernandez rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain (PSG), trong khi HLV Hansi Flick lại ca ngợi sự cống hiến của Marcus Rashford.

Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta, đã mô tả sự ra đi của Dro Fernandez là "không mấy dễ chịu", trong khi Hansi Flick nhấn mạnh sự tận tâm của Marcus Rashford là hình mẫu hoàn hảo mà các cầu thủ trẻ của CLB nên hướng tới.

Dro Fernandez đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Paris Saint-Germain sau quyết định bất ngờ của mình khi nộp đơn xin chuyển nhượng. Cầu thủ 18 tuổi này được cho là đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 5,1 triệu bảng Anh nhằm thúc đẩy việc ra đi trong tháng này.

Dro Fernandez gia nhập Barcelona năm 14 tuổi và có trận ra mắt Champions League vào tháng 10 năm ngoái, nơi anh kiến ​​tạo một bàn thắng giúp Barcelona đánh bại Olympiacos với tỷ số 6-1. Giờ đây, Fernandez đã ký hợp đồng giữ anh ở lại thủ đô nước Pháp đến năm 2030.

Rashford có thể rời MU vĩnh viễn để gia nhập Barca. ẢNH: UEFA

HLV Hansi Flick cảm thấy vô cùng bực bội trước hoàn cảnh này, và khi được hỏi về điều đó trước khi vụ chuyển nhượng diễn ra, chiến lược gia người Đức đã phải kìm nén suy nghĩ của mình.

"Đôi khi mọi chuyện là như vậy, đúng là bạn không đồng ý với những gì họ đang làm, nhưng họ mới 18 tuổi, họ đủ lớn để đưa ra quyết định, họ có những người xung quanh", HLV Hansi Flick của Barca nói, "Dĩ nhiên, khi tôi thấy... không, không, tôi không muốn nói thêm nữa, thế là đủ rồi".

Cựu HLV của Bayern Munich đã bày tỏ sự phấn khích về sự cống hiến của Rashford trong thời gian cho mượn từ Manchester United và hy vọng về một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn vào cuối mùa giải.

Flick nói: "Những màn trình diễn của Marcus Rashford cho đến nay thực sự rất tốt, vì vậy chúng ta phải quản lý cậu ấy, nhưng việc lên kế hoạch cho mùa giải tới là nhiệm vụ của giám đốc thể thao Deco. Chúng ta phải chờ đợi. Còn vài tháng nữa. Với tôi, tất nhiên Marcus Rashford là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng cũng cần xem xét tình hình hiện tại của chúng ta, và điều tôi đánh giá cao ở cậu ấy là khát vọng được ở lại đây.

Đây là điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ từ học viện La Masia: Chúng tôi là Barca và chúng tôi là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới. Chúng tôi cho họ cơ hội được tập luyện cùng chúng tôi, để trưởng thành, được tập luyện với những cầu thủ giỏi nhất thế giới, sự hỗ trợ và sự tự tin.

Nếu muốn chơi cho Barcelona, bạn phải cống hiến 100% bằng cả trái tim. Đó là điều tôi muốn nói với tất cả mọi người: 100%. Màu áo này, bạn phải sống vì nó. Còn những màu khác, tôi không quan tâm".

Dro Fernandez đến PSg khiến Barca khó chịu. ẢNH: MIRROR

Ông Laporta hiện đã bày tỏ suy nghĩ của mình về sự ra đi của Dro Fernandez, mặc dù có thể sẽ có thêm thông tin chi tiết được tiết lộ. "Chúng ta sẽ nói chuyện khi mọi việc được hoàn tất. Đây là một tình huống không mấy dễ chịu", ông Laporta nói với đài phát thanh Catalunya, "Chúng tôi sẽ giải quyết được tình huống này theo kế hoạch, nhưng điều này thật bất ngờ vì chúng tôi đã thống nhất một giải pháp mới với Dro Fernandez khi cậu ấy tròn 18 tuổi. Và thật ngạc nhiên là người đại diện của Dro Fernandez lại nói với chúng tôi rằng cậu ấy không thể thực hiện thỏa thuận".

Sau vụ chuyển nhượng, Dro Fernandez cho biết danh tiếng của PSG là động lực chính thúc đẩy quyết định của anh. "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được gia nhập Paris Saint-Germain", Dro Fernandez nói, "Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với tôi và gia đình. PSG là một CLB lớn mà tôi đã theo dõi từ khi còn nhỏ và là nơi mà một số huyền thoại vĩ đại đã làm nên lịch sử. Ngay lúc này, tôi vô cùng hào hứng và quyết tâm thi đấu hết mình vì chiếc áo này".