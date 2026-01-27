Chuyển nhượng của MU: Săn đón ngôi sao 18 tuổi giá 34,7 triệu bảng 27/01/2026 13:12

(PLO)- Tin tức chuyển nhượng của MU: Cựu ngôi sao trẻ Barcelona được săn đón, trong khi "quỷ đỏ" có một "kế hoạch phục kích" trị giá 34,7 triệu bảng Anh.

Theo các nguồn tin về tình hình chuyển nhượng của MU, "quỷ đỏ" thành Manchester đang tìm kiếm một tiền đạo mới và đã nhắm đến một số lựa chọn, trong đó có Vitor Roque, người cũng đang được Chelsea và Tottenham theo đuổi.

Michael Carrick đã có khởi đầu rực rỡ trong nhiệm kỳ dẫn dắt Manchester United với hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Arsenal. Manchester United đã trở lại top 4 Premier League và hy vọng sẽ củng cố vị trí của mình để giành suất dự Champions League vào cuối mùa giải 2025/2026.

Tuy nhiên, MU vẫn chưa bổ sung thêm nhân sự nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và chỉ còn chưa đầy một tuần để tăng cường lực lượng cho Carrick, giúp hiện thực hóa giấc mơ Champions League. MU đã được liên hệ với một số cầu thủ ở các vị trí khác nhau, mặc dù phần lớn các thương vụ chuyển nhượng của họ đã được hoàn tất vào mùa hè, với việc chiêu mộ những cái tên như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Với suy nghĩ đó, Mirror Football (Anh) đã điểm qua những tin tức và tin đồn chuyển nhượng của MU mới nhất khi chỉ còn một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc.

Vitor Roque từng chơi cho Barca. ẢNH: MIRROR

Vitor Roque được "để mắt" trong cuộc cạnh tranh

Đài phát thanh Radio Tupi của Brazil đưa tin Man Utd, Tottenham và Chelsea đều đang để mắt đến tiền đạo người Brazil Vitor Roque. Tuy nhiên, theo báo cáo, Palmeiras đã đưa ra mức giá yêu cầu khổng lồ 43 triệu bảng.

Tiền đạo 20 tuổi này đã gây ấn tượng tại Cruzeiro và Athletico Paranaense hồi đầu sự nghiệp, ghi rất nhiều bàn thắng ở giải đấu hàng đầu Brazil, điều này đã thu hút sự chú ý của Barcelona. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã gặp khó khăn trong việc khẳng định mình ở Tây Ban Nha.

Vitor Roque chỉ ghi được hai bàn thắng trong 16 lần ra sân trước khi được Barca cho mượn đến Real Betis. Anh ghi được 7 bàn thắng trong 33 lần ra sân trong thời gian cho mượn đó, trước khi trở lại Brazil và ghi được 20 bàn thắng ấn tượng trong 59 lần ra sân kể từ khi chuyển đến Palmeiras với giá 25,5 triệu euro (21,1 triệu bảng). Bản báo cáo cho biết không có CLB nào trong ba đội bóng Premier League chính thức tiếp cận tiền đạo này, người mới chỉ chơi bóng đá chuyên nghiệp được 5 năm.

Man Utd bất ngờ cạnh tranh với Al Hilal

Meite trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR

FootMercato đưa tin Man Utd sẵn sàng tiếp cận để chiêu mộ ngôi sao Mohamed Kader Meite của Rennes. CLB Al Hilal của Saudi Arabia cũng được cho là đang chuẩn bị chi 40 triệu euro (34,7 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi này.

Meite đã ghi được 3 bàn thắng trong 18 lần ra sân cho đội bóng Ligue 1 ở tất cả các giải đấu mùa này. CLB cũ của Neymar, Al-Hilal, được cho là đang rất muốn chiêu mộ tài năng trẻ Meite.

Bản báo cáo cho rằng Man Utd có thể "bất ngờ" giành lấy thương vụ này nếu một trong hai tiền đạo rời đi trong tháng giêng. Joshua Zirkzee dường như là lựa chọn khả dĩ nhất để ra đi - khi anh được liên hệ trở lại Serie A, với AS Roma đang rất muốn có chữ ký của anh. Hiện chưa rõ liệu Man Utd có sẵn lòng trả một khoản phí tương tự cho đội bóng của Saudi Arabia hay không, và dường như Zirkzee cũng sẽ không rời Old Trafford trong tháng này - nếu những thông tin được đưa ra là chính xác.