Cunha có thể bị cấm thi đấu vì ăn mừng trận MU thắng Arsenal 26/01/2026 12:45

(PLO)- Matheus Cunha có thể bị cấm thi đấu vì hành vi thiếu kiềm chế, trong khi Sky Sports xin lỗi thay mặt ngôi sao của Man Utd.

Tiền đạo của Matheus Cunha đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp giúp Manchester United giành chiến thắng 3-2 trước Arsenal tại sân Emirates ở Premier League, nhưng màn ăn mừng của anh có thể khiến anh gặp rắc rối. Theo đó, Cunha có thể bị cấm thi đấu vì ăn mừng thiếu kiềm chế, nói lời tục tĩu.

Tiền đạo người Brazil ăn mừng cuồng nhiệt và được các đồng đội vây quanh, trước khi nhìn thẳng vào máy quay và có thể nghe thấy anh ta nói "f***". Bàn thắng đó đã mang về chiến thắng cho MU, giúp họ tiếp tục chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Vài phút sau màn ăn mừng của Cunha, bình luận viên của Sky Sports, Peter Drury, đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng: "Nếu các bạn nghe thấy những lời lẽ không hay trong lúc ăn mừng, chúng tôi xin lỗi".

Cunha ghi bàn quyết định giúp MU thắng Arsenal 3-2. ẢNH: ALLSTAR

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nổi tiếng là không chấp nhận việc các cầu thủ chửi thề trực tiếp trước ống kính. Quay trở lại năm 2011, huyền thoại của Manchester United, Wayne Rooney, đã bị cấm thi đấu hai trận vì hành vi này trong trận đấu Ngoại hạng Anh với West Ham, do đó Cunha cũng có nguy cơ nhận án phạt tương tự.

Luật thi đấu của IFAB quy định rằng cầu thủ không được sử dụng ngôn ngữ và/hoặc hành động xúc phạm, lăng mạ hoặc thô tục. Nếu trọng tài nghe thấy, cầu thủ có thể bị phạt thẻ đỏ.

Tuy nhiên, nếu trọng tài không nghe thấy thì Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có quyền đưa ra quyết định xử lý kỷ luật, đặc biệt nếu sự việc được ghi lại bằng camera và phát sóng rộng rãi. FA coi việc chửi thề trực tiếp vào camera là "rõ ràng và cố ý" và là hành vi làm tổn hại đến uy tín của bóng đá.

Vẫn chưa rõ liệu FA có áp dụng biện pháp kỷ luật đối với Cunha hay không, và nếu có, sẽ mất bao lâu để đưa ra phán quyết và hình phạt. Việc Manchester United bị loại khỏi FA Cup và Carabao Cup đồng nghĩa với việc án phạt cấm thi đấu đối với Cunha nếu có sẽ được thi hành tại Premier League, giải đấu duy nhất mà "quỷ đỏ" còn tham gia.

Chiến thắng này giúp Manchester United vượt qua Chelsea và vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện tại, Manchester United có 38 điểm, hơn Chelsea 1 điểm (37 điểm), trong khi Liverpool đứng thứ sáu với 36 điểm.

Nếu bị cấm thi đấu, đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ của Manchester United Cunha gặp rắc rối với FA. Mùa giải trước, khi còn khoác áo Wolves, Cunha đã bị cấm thi đấu thêm một trận và phạt 50.000 bảng Anh vì hành vi của mình trong trận thua trước Bournemouth.

Cunha có thể bị cấm thi đấu vì ăn mừng bàn thắng bằng lời lẽ tục tỉu. ẢNH: SKY SPORTS

Cunha nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phản ứng gay gắt với hậu vệ Milos Kerkez của Bournemouth ở phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup. Sau khi bị truất quyền thi đấu, Cunha đã phải được hộ tống ra khỏi sân và xuống đường hầm.

Án phạt này khiến tiền đạo người Brazil Cunha phải nghỉ thi đấu bốn trận, sau án phạt trước đó trong mùa giải, khi anh bị đình chỉ thi đấu hai trận vì xích mích với một thành viên trong ban huấn luyện của Ipswich Town.