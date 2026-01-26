Các ngôi sao MU phản ứng với sự thay đổi của Carrick 26/01/2026 06:59

(PLO)- Các ngôi sao MU được cho là có phản ứng tích cực trước những sự thay đổi của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Michael Carrick đã thực hiện một sự thay đổi lớn tại MU kể từ khi tiếp quản vị trí HLV từ Ruben Amorim và ông toàn thắng cả 2 trận đầu tiên trước 2 đội đang dẫn đầu Premier League.

Manchester United đang bước vào một chương mới, sau chiến thắng 2-0 trong trận derby trước đội nhì bảng Manchester City cuối tuần trước tại Old Trafford, đội bóng của Michael Carrick lại xuất sắc thắng đội đầu bảng Premier League là Arsenal 3-2 trên sân khách Emirates vào hôm nay 26-1.

MU đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm, và Carrick đang hướng đến mục tiêu đưa đội bóng giữ vững tốp bốn để giành vé dự Champions League mùa tới. Carrick, người được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt MU cho đến khi người kế nhiệm chính thức được bổ nhiệm, đã thực hiện một sự thay đổi đáng kể tại Old Trafford.

Theo tờ Daily Mail (Anh), cựu HLV của Middlesbrough Carrick đã rút ngắn thời gian tập luyện nhưng tăng cường độ, nhằm mục đích nâng cao khả năng chuẩn bị cho trận đấu. Theo các nguồn tin, các ngôi sao MU đã phản ứng tích cực với những thay đổi này, và không khí trong CLB đang được làm mới. Trợ lý của Carrick là Steve Holland đã gia nhập MU cùng với Jonathan Woodgate và Jonny Evans để tìm cách vực dậy phong độ của đội, và các cầu thủ dường như đánh giá cao cách tiếp cận tỉ mỉ mà ban huấn luyện đã thể hiện.

Các ngôi sao MU có cái nhìn tích cực về Carrick. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV tiền nhiệm Ruben Amorim đã cấm ba hành vi trong suốt thời gian ông dẫn dắt MU: sử dụng các kỳ nghỉ quốc tế để đi du lịch, ăn uống trong phòng thay đồ vào ngày thi đấu và các trợ lý làm phức tạp hóa quá mức các chỉ dẫn cho cầu thủ.

Vẫn chưa chắc chắn liệu Carrick có duy trì những lệnh cấm này hay không, và mặc dù Amorim có ý tốt, chiến lược của ông cuối cùng đã thất bại, và các ngôi sao MU không bao giờ thích nghi được với sơ đồ 3-4-3 của ông.

Cựu HLV của Manchester United, Erik ten Hag, cũng áp dụng những quy định nghiêm ngặt của riêng mình trong thời gian ông ở Old Trafford. Tờ Mirror (Anh) tiết lộ vào năm 2022 rằng HLV người Hà Lan rất kiên quyết trong cách quản lý cầu thủ.

Điều đầu tiên liên quan đến những hình phạt nặng nề dành cho các cầu thủ bị phát hiện tiết lộ thông tin phòng thay đồ, một vấn đề dai dẳng đối với các HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi.

Thứ hai, các cầu thủ có nguy cơ bị loại khỏi đội nếu đến muộn các buổi tập hoặc các cuộc họp đội, bất kể vị thế hay tầm ảnh hưởng của họ, như Marcus Rashford đã từng trải nghiệm và bị Ten Hag trừng phạt nội bộ.

Ten Hag cũng cấm rượu trong những tuần diễn ra trận đấu để đảm bảo thể lực tối ưu. Ông được cho là muốn các đầu bếp của MU chuẩn bị bữa ăn cho toàn đội, thay vì cho phép các cầu thủ sử dụng đội ngũ phục vụ ăn uống riêng.

Cuối cùng, Ten Hag đã thay đổi thực đơn để bổ sung thêm nhiều cá và rau củ. Mỗi cầu thủ đều nhận được một chương trình ăn uống cá nhân hóa và chỉ số khối cơ thể (BMI) của họ được theo dõi hàng tháng, đảm bảo họ duy trì thể trạng tốt.

HLV Erik Ten Hag bị Manchester United sa thải vào tháng 10 năm 2024 sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Sau đó, ông gia nhập Bayer Leverkusen nhưng cũng bị loại bỏ chỉ sau hai trận đấu ở giải Bundesliga.