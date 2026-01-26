Làm việc với Sir Alex Ferguson là một trải nghiệm độc đáo 26/01/2026 07:29

(PLO)- Được làm việc với Sir Alex Ferguson dưới tư cách là một phóng viên đưa tin về Manchester United và Manchester City là một trải nghiệm độc đáo của một người.

Sau 25 năm làm việc cho tờ Mirror (Anh) tại Manchester, phóng viên David McDonnell đã rời báo. Bây giờ, ông đã ôn lại những kỷ niệm về một phần tư thế kỷ đưa tin về hai trong số những CLB lớn nhất nước Anh, trong đó có nhiều thông tin thú vị về Sir Alex Ferguson.

Phóng viên David McDonnell bùi ngùi chia sẻ, "Sau một phần tư thế kỷ đưa tin về Manchester United và Manchester City, thời gian của tôi tại tờ Daily Mirror đã kết thúc. Xét về thời gian gắn bó, quãng thời gian tôi tại vị gần như sánh ngang với triều đại 26 năm rưỡi của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, trong đó nửa sau tôi đã có vinh dự được chứng kiến ​​tận mắt.

Làm việc với người được cho là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại là một trải nghiệm độc đáo, với những lệnh cấm phóng viên vào cuộc họp báo và những cơn giận dữ "như máy sấy tóc" nổi tiếng của Fergie là rủi ro nghề nghiệp thường xuyên. Thực tế, nếu bạn không bị Fergie cấm đưa tin, điều đó có nghĩa là bạn chưa làm tròn trách nhiệm của mình".

Ông David McDonnell cho biết, mặc dù có vẻ ngoài dữ dằn trước công chúng, Fergie vẫn có một khía cạnh vui vẻ. Sau khi dẫn dắt MU giành chức vô địch Premier League năm 2013 trước khi từ chức, rượu sâm panh đã được rót cho các phóng viên tại buổi họp báo của Fergie.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng với việc ông có thể nổi giận "sấy tóc" bất kỳ ai, nhiều phóng viên đã bị ông cấm vào phòng họp báo đưa tin về Man United, trong đó có David McDonnell. ẢNH: MIRROR

Như thường lệ với Sir Alex, luôn có một cú chốt hạ bất ngờ, đợi đến khi mọi người đã nhấp một ngụm rồi mới tung ra câu nói hiểm hóc: "Đừng lo, tôi đã cho cảnh sát đợi sẵn ở cuối đường để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tất cả mọi người!", Sir Alex nói đùa với các phóng viên.

Ông David McDonnell nhớ lại, "Khi tờ Mirror đưa tin về một máy bay do thám bay thấp trên sân tập của MU để thu thập thông tin về chiến thuật của họ, Fergie không thể cưỡng lại được một lời châm chọc vui vẻ. Khi tôi hỏi Fergie về chiếc máy bay đó, ông ấy bật cười. “Tôi thấy anh lái nó", Fergie nói, dùng tay làm kính bảo hộ phi công, “Tôi có thể nhìn thấy anh ở trên đó - Biggles McDonnell! Biggles của tờ Mirror!”".

Hàng loạt HLV tiếp theo của MU đã cố gắng nhưng đều thất bại trong việc tái hiện thành công phi thường của Fergie, và khi triều đại của Fergie sắp kết thúc, "Trăng Xanh" (biệt danh của Fergie) đang mọc lên ở phía bên kia Manchester.

Ông David McDonnell bình luận, "Man City đã thoát khỏi cái bóng của những đối thủ lừng lẫy hơn để bắt đầu thời kỳ thống trị giải quốc nội của riêng mình và tái hiện cú ăn ba lịch sử của Man United năm 1999 vào năm 2023, dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Pep Guardiola.

Xét về độ kịch tính, không gì sánh bằng bàn thắng quyết định ở phút 90+4 của Sergio Aguero giúp Man City giành chức vô địch ngoại hạng Anh nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với đối thủ cùng thành phố Man United, ngay ở những phút cuối cùng của mùa giải 2011 - 2012, trong khi Quỷ Đỏ đang ăn mừng một chiến thắng lừng lẫy khác.

Trận đấu hay nhất? Thật khó để chọn, vì đã có rất nhiều trận đấu kinh điển, nhưng có lẽ đó phải là trận derby Manchester nghẹt thở năm 2009, bàn thắng của Michael Owen ở phút bù giờ đã ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho Man United tại Old Trafford, sau đó HLV Sir Alex đặt biệt danh nổi tiếng cho Man City là " gã hàng xóm ồn ào".

Bàn thắng đẹp nhất? Lại một lần nữa, có quá nhiều lựa chọn, nhưng xét về sự táo bạo và kỹ thuật xuất sắc, đó là cú vô lê ngoạn mục của Wayne Rooney vào lưới Newcastle năm 2005, trong khi cú dứt điểm như tên lửa của Cristiano Ronaldo trên sân khách trước AS Roma năm 2008 – tôi vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào Ronaldo có thể nhanh đến vậy để chạm bóng – vẫn là một bàn thắng mang tính biểu tượng".

Phóng viên David McDonnell chuyên đưa tin về 2 đội bóng thành Manchester của tờ Mirror (Anh). ẢNH: MIRROR

Vậy là sau hơn 1.000 trận đấu trong và ngoài nước, sáu kỳ World Cup, ba kỳ Euro và 23 chuyến du đấu trước mùa giải, chưa kể đến nửa tá lần bị cấm đưa tin dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, phóng viên David McDonnell đã nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt hai thập kỷ rưỡi qua. Thật là một hành trình tuyệt vời!", phóng viên David McDonnell xúc động nói.