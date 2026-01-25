HLV của U-23 Trung Quốc: 'Nhật Bản ở đẳng cấp khác' 25/01/2026 13:08

(PLO)- U-23 Trung Quốc đã thua toàn diện trước một U-23 Nhật Bản quá vượt trội ở chung kết giải U-23 châu Á và HLV Antonio Puche thừa nhận Nhật Bản ở một đẳng cấp khác.

U-23 Trung Quốc đã rời Sân vận động Prince Abdullah Al Faisal Sports City trong tâm trạng chán nản, giấc mơ giành danh hiệu đầu tiên của họ đã tan vỡ sau thất bại 0-4 trước U-23 Nhật Bản quá mạnh trong trận chung kết giải U-23 châu Á. Đây là tỉ số có sự chênh lệch lớn nhất trong lịch sử các trận chung kết U-23 châu Á.

Trong một màn trình diễn hoàn toàn áp đảo của Nhật Bản, cơ hội chiến thắng của Trung Quốc coi như đã chấm dứt ngay ở phút 20 sau khi bị dẫn trước 2-0, HLV trưởng Antonio Puche của U-23 Trung Quốc thừa nhận đội bóng của ông đã bị đối thủ vượt trội cả về chiến thuật lẫn lối chơi.

Antonio Puche thừa nhận đẳng cấp vượt trội của U-23 Nhật Bản. ẢNH: AFC

“Chúc mừng đội tuyển U-23 Nhật Bản đã giành chức vô địch U-23 châu Á. Trình độ của họ cực kỳ cao, với những cầu thủ xuất sắc và một đội hình rất mạnh. Tất nhiên, tôi không vui, sau một kết quả như thế này, không thể nào hài lòng được", HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc thất vọng chia sẻ, "Tuy nhiên, tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình.

Thất bại đương nhiên mang lại sự thất vọng, nhưng chúng tôi phải giữ vững tinh thần. Nhật Bản ở một đẳng cấp khác, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đối với tôi, hai bàn thua đầu tiên là những tình huống khó xử, nhưng đội của tôi đã chiến đấu đến cùng".

Trung Quốc bước vào trận chung kết với thành tích bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào, nhưng đội bóng của HLV Antonio Puche chỉ có hai cú sút trúng đích trước Nhật Bản quá mạnh và vượt trội. Ông Antonio cũng chia sẻ về 2 trong 4 bàn thắng của Nhật Bản là những pha dứt điểm đập người cầu thủ Trung Quốc đổi hướng làm thủ môn Li Hao "bó tay".

U-23 Trung Quốc đã có kỳ U-23 châu Á thành công khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng và sau đó là vào chung kết. ẢNH: AFC

“Tỷ số quá khắc nghiệt và trong trận đấu, bóng đơn giản là đổi hướng. Lần trước, bóng đập vào cầu thủ chúng tôi rồi đi ra ngoài, nhưng không may hôm nay, bóng lại đi vào lưới", HLV Antonio Puche cho biết, "Tôi tin rằng các cầu thủ của tôi thực sự muốn chiến thắng và đã chiến đấu hết mình, ngay cả khi bị dẫn trước bốn bàn. Chúng tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên".

Trong khi đó, HLV trưởng Go Oiwa của U-23 Nhật Bản tin rằng các chương trình phát triển của Nhật Bản đang phát huy hiệu quả. Chiến thắng này giúp Nhật Bản trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch và nâng cao chiếc cúp U-23 châu Á lần thứ ba, sau khi Go Oiwa cũng đã dẫn dắt họ đến vinh quang hai năm trước đó. .

“Các cầu thủ của chúng tôi đã có sự tiến bộ vượt bậc và tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã giành được chức vô địch U-23 châu Á. Điều này cho thấy các chương trình của chúng tôi đang mang lại kết quả tốt", HLV Go Oiwa của Nhật Bản hạnh phúc chia sẻ, "Mức độ cạnh tranh đã trở nên rất cao, vì vậy chúng tôi tiếp cận mỗi giải đấu với tâm thế biết rằng nó sẽ rất khó khăn".

HLV Go Oiwa hạnh phúc với chức vô địch của Nhật Bản. ẢNH: AFC

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất dù sở hữu một trong những đội hình trẻ nhất giải đấu, Nhật Bản hầu như không mắc một sai lầm nào tại giải U-23 châu Á và thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình với màn trình diễn hoàn toàn áp đảo trong trận chung kết.

Các bàn thắng của Yuto Ozeki và Kosei Ogura trong 20 phút đầu tiên đã tạo nên thế trận áp đảo cho Nhật Bản, sau đó Ryunosuke Sato và Ogura đã hoàn tất trận đấu với 2 bàn thắng nữa sau giờ nghỉ, với khả năng dứt điểm chính xác và phòng ngự kỷ luật, cho thấy hiệu quả trong triết lý huấn luyện của Oiwa.

HLV Go Oiwa nói thêm, “Việc sớm dẫn trước và ghi bàn thắng thứ hai giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi luôn giữ vững sự tập trung cho đến tiếng còi mãn cuộc và không bao giờ lơ là. Chúng tôi đã trải qua một số trận đấu khó khăn và tiến bộ từng bước một. Tôi dự đoán rằng các giải đấu trong tương lai cũng sẽ có nhiều trận đấu gay cấn, vì vậy chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình chuẩn bị kỹ lưỡng cho những giải đấu lớn này".

Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Đội hình của Nhật Bản đang được chuẩn bị cho Olympic 2028 và với Giải vô địch U-23 châu Á AFC sắp tới cũng là vòng loại Olympic. Và với việc bóng đá Nhật Bản đang đi đúng hướng và tỏ ra "out trình" phần còn lại, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lại một lần nữa họ nâng cao chiếc cúp vô địch.