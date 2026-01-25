MVP của giải U-23 châu Á nói gì? 25/01/2026 12:39

(PLO)- Ryunosuke Sato của U-23 Nhật Bản đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) giải U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Sau chiến thắng 4-0 của Nhật Bản trước Trung Quốc trong trận chung kết giải U-23 châu Á, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Ryunosuke Sato của U-23 Nhật Bản.

Theo AFC, tiền vệ Sato có tầm ảnh hưởng lớn trong suốt giải đấu, góp mặt trong cả sáu trận đấu, giúp U-23 Nhật Bản không chỉ trở thành đội đầu tiên giành chức vô địch liên tiếp mà còn nâng kỷ lục chiến thắng của họ lên con số ba.

Sato ghi một bàn thắng trong trận chung kết, nâng tổng số bàn thắng của anh lên bốn, sau khi cũng có hai pha kiến ​​tạo tại giải. Đáng chú ý, Sato suýt chút nữa giành luôn danh hiệu vua phá lưới giải đấu khi anh có cùng 4 bàn thắng và 2 kiến tạo như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, Đình Bắc giành giải vua phá lưới U-23 châu Á vì có số phút thi đấu ít hơn Sato, theo điều lệ thi đấu của AFC.

Cầu thủ 20 tuổi Sato hiện đang chơi cho FC Tokyo, đã mở màn chiến dịch bằng cú đúp vào lưới Syria giúp Nhật Bản giành chiến thắng dễ dàng 5-0. Anh ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-0 trước Qatar, giúp Nhật Bản đứng đầu bảng B với thành tích toàn thắng 9 điểm.

Sato tươi cười hạnh phúc khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Mặc dù không ghi bàn trong trận tứ kết gặp Jordan, Sato đã thực hiện thành công quả phạt đền giúp Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong hiệp phụ. Quả phạt góc của anh đã dẫn đến bàn thắng cho Nhật Bản trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở bán kết, và sau đó Sato tiếp tục ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà từ chấm phạt đền trong chiến thắng 4-0 trước Trung Quốc ở trận chung kết.

“Mục tiêu của chúng tôi tại giải đấu này là giành chức vô địch, vì vậy tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó", Sato nói, “Giành chức vô địch là một thành tựu lớn đối với cá nhân tôi. Còn về việc ghi bàn, tôi nghĩ mình có thể tập trung vào điều đó ở giải đấu tiếp theo. Trong phòng thay đồ, mọi người đều ăn mừng, đó thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc".

Trong khi đó, thủ môn Rui Araki của Nhật Bản đã được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải, vượt qua thủ môn Li Hao của Trung Quốc, sau khi đóng vai trò quan trọng giúp Nhật Bản giành chức vô địch U-23 châu Á lần thứ ba, một kỷ lục chưa từng có.

Thủ môn của CLB Gamba Osaka, người đã giữ sạch lưới ba trận trên đường đến chung kết, đã có màn trình diễn nhàn hạ trong trận chung kết gặp Trung Quốc. Thủ môn mới 19 tuổi này hầu như không phải đối mặt với thử thách nào trong hai trận đấu vòng bảng gặp Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi Nhật Bản giành vé vào tứ kết sớm một trận.

Được nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Qatar, Araki đã trở lại khung thành trong trận tứ kết gặp Jordan. Mặc dù lần đầu tiên bị Ali Al Azaizeh đánh bại trong giải đấu, Araki đã thể hiện sự bình tĩnh đáng nể trong loạt sút luân lưu bằng cách cản phá thành công hai cú sút của Jordan.

Rui Araki nhận giải thủ môn xuất sắc nhất U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Sự điềm tĩnh và phong thái tự tin của Araki đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 1-0 ở bán kết trước Hàn Quốc, dễ dàng cản phá hai cú sút trúng đích của đối thủ Đông Á. Araki cũng thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời trong trận chung kết khi Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước Trung Quốc.

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Việc chỉ để thủng lưới một bàn trong giải đấu này không chỉ nhờ vào tôi", thủ môn Rui Araki chia sẻ, "Tôi thực sự biết ơn hàng phòng ngự và tất cả các đồng đội của mình. Mỗi trận đấu đều diễn ra dưới áp lực rất lớn và kinh nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành.

Tôi muốn mang những gì mình học được ở đây trở lại CLB và áp dụng vào thực tiễn. Giành chức vô địch là kết quả tốt nhất có thể nhưng chúng tôi vẫn còn những lĩnh vực cần cải thiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và hướng đến mục tiêu trở thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao hơn".