Carrick kể chi tiết cuộc điện thoại với Solskjaer khi trở thành HLV của MU 27/01/2026 06:59

Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer đã có cuộc nói chuyện kể từ khi Carrick được ban lãnh đạo Manchester United chọn tạm quyền dẫn dắt "quỷ đỏ" đến hết mùa giải. Bây giờ, Carrick kể chi tiết cuộc điện thoại với Solskjaer

Michael Carrick xác nhận ông và Ole Gunnar Solskjaer đã nói chuyện với nhau kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành HLV trưởng của Manchester United và người đồng nghiệp cũ của ông cũng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết.

MU đã tìm kiếm một HLV trưởng làm việc cho đến cuối mùa giải và cuối cùng cuộc cạnh tranh trực tiếp diễn ra giữa Carrick và Solskjaer. Carrick từng làm việc dưới quyền Solskjaer khi ông còn dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford và HLV người Na Uy không ngần ngại bày tỏ mong muốn được MU trao cơ hội một lần nữa.

Người được MU chọn lại là Carrick, nhưng dường như không có sự bất hòa nào giữa hai người, Solskjaer sẵn lòng giúp đỡ nếu người mới cần. Carrick, 44 tuổi đã có khởi đầu như mơ khi MU đánh bại Manchester City 2-0 tại Old Trafford vào thứ Bảy tuần trước và mới đây thắng cả Arsenal ngay tại Emirates với tỉ số 3-2. Như vậy, MU dưới thời Carrick đá 2 trận thắng cả hai, đặc biệt "quỷ đỏ" đánh bại luôn 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Carrick kể chi tiết cuộc điện thoại với Solskjaer khi cả hai cạnh tranh nhau để làm HLV tạm quyền MU. ẢNH: CAMERA SPORTS

HLV Michael Carrick của MU nói: "Tôi đã nói chuyện với Ole Gunnar Solskjaer. Tôi rất thân thiết với anh ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vì vậy Solskjaer luôn ủng hộ tôi hết mình, như bạn mong đợi. Solskjaer là một người đàn ông tuyệt vời và tôi rất kính trọng anh ấy. Solskjaer chúc chúng tôi mọi điều tốt đẹp nhất và rất vui vì chúng tôi đã đạt được kết quả như mong muốn".

Solskjaer hiểu rõ cảm giác khi nắm giữ vị trí HLV trưởng ở Manchester, điều mà Carrick sẽ đảm nhiệm cho đến hết mùa giải. Cựu tiền vệ đội tuyển Anh khẳng định ông biết mình có thể nhờ Solskjaer tư vấn khi cần thiết.

Carrick nói thêm: "Tôi có những cuộc trò chuyện và có rất nhiều bạn bè ở những nơi mà tôi có thể nhờ vả nếu cần. Thành thật mà nói, tôi không phải là người hay làm phiền người khác. Nhưng chắc chắn Solskjaer sẽ ở đó nếu tôi cần".

Được biết, Carrick đã nhận được sự chấp thuận từ ban lãnh đạo Manchester United sau khi một số cầu thủ bày tỏ rõ ràng mong muốn ông, chứ không phải Solskjaer, tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Triều đại của Solskjaer kết thúc không mấy tốt đẹp và một số cầu thủ dưới thời ông vẫn còn trong đội hình của MU vào lúc này, đồng thời cho biết họ không tin tưởng ông.

Trước đây, Carrick từng đánh bại Arsenal khi ông có ba trận tạm quyền sau khi Solskjaer bị sa thải vào năm 2021. Và bây giờ, Carrick lại tiếp tục giúp MU hạ gục Arsenal ngay trên sân khách. Hiện MU đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm.

"Những trận đấu từ ba hoặc bốn năm trước đã qua rồi", Carrick nói, "Vì vậy, dù kinh nghiệm có giúp ích trong một số thời điểm nhất định, tôi nghĩ đây là một trận đấu hoàn toàn khác. Tôi nghĩ sự tự tin mà tôi mang vào trận đấu này là điều chúng ta đã thấy kể từ khi tôi đến đây, giữa tôi và đội ngũ huấn luyện, về chính trận đấu, quá trình tập luyện và cách các cầu thủ đã nỗ lực".