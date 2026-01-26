Carrick không đủ tư cách làm HLV chính thức của MU 26/01/2026 13:29

(PLO)- Roy Keane đã có bình luận gay gắt, nói Carrick không có cửa làm HLV chính thức của MU, bất chấp "quỷ đỏ" vừa thắng cả hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League là Arsenal và Man City.

Tờ Bola dẫn lời bình luận của huyền thoại MU Roy Keane để giật tít trong bài viết của mình, "Những phát ngôn gây tranh cãi của Roy Keane sau khi "quỷ đỏ" đánh bại Arsenal: Carrick vẫn chưa đủ tư cách làm HLV chính thức của MU".

HLV tạm quyền Michael Carrick đã có hai trận thắng liên tiếp cùng Manchester United sau chiến thắng 3-2 trước Arsenal trên sân khách Emirates và 2-0 trước Man City trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, nhưng Roy Keane vẫn chưa tin Carrick là người phù hợp cho vị trí HLV trưởng chính thức của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Roy Keane đã nói cựu cầu thủ Man City Micah Richards "ngớ ngẩn" sau khi Richards hỏi liệu Michael Carrick có phải là người phù hợp cho vị trí HLV trưởng chính thức của MU hay không. Quỷ đỏ đã có một chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Arsenal tại sân Emirates vào tối Chủ nhật, trong một trận đấu đầy kịch tính.

Kết quả là, Carrick bất bại trong hai trận đầu tiên dẫn dắt MU, sau khi được bổ nhiệm tạm thời đến hết mùa giải do Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, cựu đội trưởng MU Keane không tin HLV 44 tuổi này nên được xem xét cho vị trí HLV chính thức tại Old Trafford.

Dù là huyền thoại MU nhưng Roy Keane liên tục chỉ trích đội bóng cũ. ẢNH: AFP

Trong chương trình bình luận Super Sunday của Sky Sports sau trận MU thắng Arsenal 3-2, Richards hỏi: "Vậy bây giờ anh có muốn giao công việc đó cho Carrick không?", trước khi Keane đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng: "Công việc đó ư? Không, anh đang nói chuyện ngớ ngẩn đấy.

Đúng vậy, hai màn trình diễn tuyệt vời... ai cũng có thể thắng hai trận, điều quan trọng là anh ấy làm được gì vào cuối mùa giải. Ngay cả khi họ có thể leo lên vị trí thứ tư, tôi vẫn không tin rằng Carrick là người phù hợp cho công việc này. Chắc chắn là không. Tôi vẫn nghĩ họ cần một HLV giỏi hơn và tài năng hơn. Nhưng Carrick đã có cơ hội - một cơ hội tuyệt vời dành cho anh ấy. Và bạn biết đấy, Carrick đã nắm bắt cơ hội đó, thật đáng khen cho anh ấy".

Trong khi đó, Carrick lại tỏ ra lạc quan hơn nhiều sau trận đấu, chia sẻ với giới truyền thông: "Tôi đang rất thích thú. Đây là một vị trí tuyệt vời. Còn những gì xảy ra tiếp theo, tôi sẽ không trả lời mỗi tuần. Tôi đang tận hưởng điều đó và sẽ tiếp tục làm những gì có thể".

Đó là một đêm tuyệt vời ở phía bắc London đối với Manchester United, khi họ leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League và tiến gần hơn một bước đến việc giành vé dự Champions League mùa tới nhờ chiến thắng 3-2 trước đội đầu bảng Arsenal.

Arsenal đã có một khởi đầu ấn tượng, liên tục gây sức ép lên đội khách ngay từ những phút đầu trận. Lisandro Martinez đã phản lưới nhà ở phút 29 khi phá bóng không tốt trong vòng cấm địa, vô tình tạo nên một trận đấu đầy kịch tính và căng thẳng sau đó.

Keane cho rằng Carrick không đủ khả năng làm HLV chính thức của MU. ẢNH: EPA

Arsenal không giữ được lợi thế lâu. Khoảng tám phút sau, đường chuyền không chính xác của Declan Rice về phía David Raya đã bị Bryan Mbeumo chặn lại, người nhanh chóng vượt qua thủ môn trước khi dứt điểm vào khung thành trống gỡ hòa 1-1 cho MU.

Năm phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, Patrick Dorgu đã ghi bàn bằng một cú vô lê tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, giúp MU nâng tỉ số lên 2-1. Mikel Merino đã gỡ hòa 2-2 cho Arsenal khi trận đấu chỉ còn khoảng sáu phút, nhưng chỉ 3 phút sau, Matheus Cunha ấn định chiến thắng 3-2 cho MU bằng một cú sút cong hiểm hóc vượt qua tầm với của Raya, trước khi ăn mừng cuồng nhiệt.

Trận đấu tiếp theo của Carrick và Manchester United là trên sân nhà Old Trafford gặp Fulham ở vòng 24 Premier League vào chủ nhật. Trong khi đó, Arsenal sẽ đối đầu với Kairat tại Champions League giữa tuần, tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang ở châu Âu.