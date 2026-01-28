Chỉ 1 thay đổi đơn giản, Carrick biến MU thành kẻ hủy diệt như thế nào? 28/01/2026 06:59

(PLO)- Michael Carrick đã tạo ra một hình ảnh trái ngược với Ruben Amorim chỉ với một thay đổi đơn giản tại Manchester United.

Manchester United trông hoàn toàn khác dưới thời Michael Carrick, người đang chỉ ra những sai lầm của người tiền nhiệm Ruben Amorim. Ruben Amorim chắc đang ngồi đâu đó lắc đầu ngao ngán. Tự hỏi làm sao ông có thể chứng kiến ​​đội bóng mà mình từng dẫn dắt lại thắng những trận đấu mà lẽ ra họ không có cửa thắng. Nhưng Carrick chỉ cần 1 thay đổi đơn giản để biến "quỷ đỏ" thành "kẻ hủy diệt".

Chứng kiến ​​Manchester United của Carrick đánh bại hai ứng cử viên vô địch Premier League, hai đội trong Tốp 2 là Arsenal và Man City, trong khi dưới thời Amorim, họ không thể thắng nổi Leeds United, Wolves hay West Ham, là điều khó ai tưởng tượng nổi.

Người hâm mộ tự hỏi làm thế nào Casemiro có thể lấy lại phong độ đẳng cấp thế giới, Harry Maguire vẫn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh, và không hiểu sao Patrick Dorgu lại đột nhiên trở thành một phiên bản hiện đại của Roberto Carlos?

Còn anh chàng Kobbie Mainoo ở hàng tiền vệ là ai vậy? Anh ta đã trốn ở đâu suốt thời gian qua? Nếu Amorim vẫn còn cay cú vì mất việc ở Manchester United, thì tuần vừa qua chắc hẳn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với vị HLV người Bồ Đào Nha này.

Chỉ 1 thay đổi đơn giản, Carrick biến MU thành đội bóng đáng sợ. ẢNH: James Gill - Danehouse

Bởi vì phải mất ngần ấy thời gian mới có người khác vạch trần những sai sót rõ ràng trong cách quản lý của ông ta. Tất cả những gì HLV tạm quyền Michael Carrick đã làm là điều mà Amorim từ chối làm. Carrick đã chọn đúng đội hình và đúng cầu thủ.

Những cầu thủ như Bruno Fernandes, Dorgu và Amad Diallo đều cảm thấy thoải mái khi thực hiện những nhiệm vụ được giao khi Carrick chỉ có 1 thay đổi đơn giản là đưa họ về đúng vị trí sở trường của mình. Manchester United có cấu trúc tốt cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Họ tạo ra mối đe dọa khi có bóng và thể hiện sự kỷ luật khi không có bóng. Carrick đã đưa ra cho đội của mình một kế hoạch mà các cầu thủ đều hiểu rõ. Các cầu thủ lại có động lực thi đấu, điều này phản ánh một cách rõ ràng những sai lầm mà Amorim đã mắc phải trong thời gian cầm quyền đầy bất hạnh của ông ta.

Nhưng người ta nên hy vọng Amorim sẽ học được nhiều điều về bản thân từ trải nghiệm cay đắng ở Manchester United, rằng ông cần bớt cứng đầu và linh hoạt hơn, sẵn sàng thừa nhận khi mình sai và thay đổi cách tiếp cận, ít thẳng thắn hơn với giới truyền thông. Và không bỏ qua một tài năng như Mainoo khi cậu ấy đang ở trước mắt mình.

Amorim tin bóng đá nên được chơi theo một cách nhất định và rất có thể ông sẽ kiên định với những triết lý này. Nhưng nếu Amorim muốn trở thành một HLV giỏi, ông phải biến những điểm yếu rõ ràng của mình thành lợi thế. Hãy chấp nhận một người như Carrick đã biến Amorim thành trò cười.

Và Amorim hãy tận dụng điều này để trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn trong tương lai.