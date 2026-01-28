Tiết lộ thông điệp đầy cảm xúc Carrick gửi MU 28/01/2026 11:20

Matheus Cunha đã chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc của Michael Carrick giúp truyền động lực cho phòng thay đồ của Manchester United kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau chiến thắng 3-2 trước Arsenal tại Premier League, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Carrick được MU bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải sau khi Ruben Amorim rời đi hồi đầu tháng này. Kể từ khi đến Old Trafford, Carrick đã dẫn dắt "quỷ đỏ" giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với Manchester City và Arsenal. Mới đây nhất, MU đánh bại đội đầu bảng Premier League Arsenal ngay trên sân khách Emirates, với 3 pha lập công của Cunha, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu.

Kết quả này giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm, vượt qua Liverpool và Chelsea, trong bối cảnh cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới ngày càng gay cấn.

Cunha đã ghi bàn thắng quyết định cho MU tại sân Emirates, và tân binh đến từ Wolves mùa hè này đã kể chi tiết về việc Carrick đã thành công như thế nào trong việc vực dậy tinh thần phòng thay đồ trong những tuần đầu tiên ông làm HLV tạm quyền, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

Cunha ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Arsenal 3-2. ẢNH: Justin Setterfield

"Michael Carrick hiểu cảm giác đó, ông ấy đã chơi ở đây nhiều năm rồi. Carrick hiểu cảm giác tại Manchester United", Cunha chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc của Carrick gửi các cầu thủ MU, "Ông ấy biết người hâm mộ muốn cảm thấy như thế nào. Ông ấy đã cố gắng cho chúng tôi thấy từng khoảnh khắc, cố gắng giải thích để chúng tôi hiểu và nói rằng "mọi người đang chống lại chúng ta", vì vậy tôi nghĩ chúng tôi cảm thấy đoàn kết hơn".

Cunha cũng hé lộ phần nào về tinh thần thi đấu của cả đội Manchester United, điều đã giúp họ giành chiến thắng trước Arsenal, khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước trong hiệp 1 và sau đó đáp trả mạnh mẽ sau khi để Arsenal gỡ hòa 2-2 trong 10 phút cuối cùng.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh của cả đội", Cunha nói thêm, "Chúng tôi biết mình cần phải làm gì, khi đến đây, tôi nghĩ đây là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay (Arsenal), thành thật mà nói. Họ đã chơi với Mikel Arteta rất lâu rồi, họ biết mọi chiến thuật, mọi cảm xúc của ông ấy. Vì vậy chúng tôi biết sẽ khó khăn như thế nào khi đến đây, nhưng chúng tôi là Manchester United và mọi việc chúng tôi làm đều nhằm mục đích giành chiến thắng".

Trận đấu sắp tới của Manchester United sẽ là trận họ tiếp đón Fulham tại Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, nơi Carrick và các cầu thủ sẽ hướng đến mục tiêu giành ba chiến thắng liên tiếp để tăng cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa sau.