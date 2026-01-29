Malaysia có dám liều sử dụng 7 ngoại binh nhập tịch đấu Việt Nam hay ‘tự chôn mình’? 29/01/2026 12:16

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước một lựa chọn đầy rủi ro, thậm chí có thể định đoạt tương lai của cả đội tuyển quốc gia trong trận tái đấu Việt Nam ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bất ngờ ra quyết định tạm hoãn án phạt, cho phép 7 cầu thủ nhập tịch từng bị FIFA cấm thi đấu được trở lại sân cỏ, áp lực vẫn đang đè nặng lên làng bóng Malaysia.

Nhóm cầu thủ được gọi là “di sản” gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trước đó, cả 7 cầu thủ này bị FIFA treo giò 12 tháng vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ quốc tịch. Tuy nhiên, CAS mới đây đã chấp thuận cho họ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo.

Quyết định này chưa đủ để xua tan những đám mây u ám. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định quả bóng trách nhiệm giờ nằm hoàn toàn trong chân FAM, đặc biệt khi Malaysia sắp bước vào các trận đấu quốc tế quan trọng, trong đó có cuộc chạm trán Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31-3.

7 ngoại binh nhập tịch đang "tại ngoại" nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro cao nếu chơi cho tuyển quốc gia. Ảnh: TNST.

Theo ông Windsor, CAS mới chỉ tạm thời đình chỉ việc thi hành án, tương tự như một hình thức “bảo lãnh tại ngoại”. Phán quyết cuối cùng nhiều khả năng chỉ được đưa ra vào tháng 2 hoặc tháng 3. AFC hiện vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ FIFA làm rõ phạm vi hiệu lực của quyết định này, khiến mọi thứ càng trở nên mập mờ.

Điều đáng lo nhất nằm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông Windsor cảnh báo rằng nếu FAM mạo hiểm sử dụng các cầu thủ này khi chưa có sự xác nhận rõ ràng từ FIFA, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trước đây, Malaysia từng bị xử thua 3-0 trong các trận giao hữu vì dùng cầu thủ không đủ điều kiện, và kịch bản đó hoàn toàn có thể lặp lại.

Trong khi đó, các CLB lại được hưởng lợi. Johor Darul Ta’zim giờ đây có thể thoải mái sử dụng Figueiredo, Irazabal và Hevel tại AFC Champions League Elite, bởi các giải đấu cấp CLB của AFC không áp đặt quy định về quốc tịch cầu thủ.

Đội tuyển Malaysia có chuyến làm khách đầy áp lực trên sân nhà của Việt Nam vào ngày 31-1 ở loạt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Vụ việc này bắt nguồn từ án phạt nặng tay của FIFA: mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, còn FAM phải nộp tới 350.000 franc. Nghiêm trọng hơn, FIFA đã hủy kết quả ba trận quốc tế của Malaysia trong năm ngoái, biến các tỷ số hòa và thắng trước Cape Verde, Singapore và Palestine thành những thất bại 0-3 trên giấy tờ.

FAM đang đứng giữa lằn ranh mong manh giữa hy vọng và thảm họa. Một quyết định vội vàng có thể giúp Malaysia mạnh hơn trong ngắn hạn, nhưng cũng có thể đẩy họ chìm sâu hơn vào khủng hoảng pháp lý chưa từng có.