Mourinho chơi canh bạc điên rồ 29/01/2026 11:52

(PLO)- Champions League 2025-2026 vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc điên rồ và giàu cảm xúc bậc nhất mùa giải, khi Benfica giành vé vào vòng loại trực tiếp theo kịch bản không tưởng, với dấu ấn đậm nét của HLV Jose Mourinho.

Trong cuộc đối đầu nghẹt thở với Real Madrid, Benfica bước vào những phút bù giờ với lợi thế dẫn 3-2. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ cho họ chen chân vào tốp 24, bởi Marseille đang xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Thời gian cạn dần, cơ hội tưởng như đã trôi qua, thì Mourinho quyết định tung ra một nước cờ khiến cả sân vận động nín thở.

Khi Real Madrid rơi vào thế thiếu người sau hai thẻ đỏ liên tiếp của Raul Asencio và Rodrygo, Benfica được hưởng một quả đá phạt ở những giây cuối cùng. Từ khu kỹ thuật, Mourinho liên tục ra dấu, yêu cầu thủ môn Anatoliy Trubin bỏ khung thành, dâng cao tham gia tấn công, trong khi chỉ giữ lại hai cầu thủ ở phần sân nhà để phòng ngừa phản công.

Đó là một canh bạc cực lớn, nhưng Mourinho tin vào thể hình vượt trội của Trubin. Thủ thành người Ukraine cao tới 1m99, hoàn toàn có thể tạo lợi thế trong không chiến trước hàng thủ Real Madrid. Và ông đã đúng.

"Quái kiệt" Mourinho đã làm điều không tưởng giúp học trò hồi sinh. Ảnh: EPA.

Fredrik Aursnes treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Trubin băng lên đúng thời điểm, bật cao hơn tất cả và tung cú đánh đầu đầy uy lực. Bóng đi thẳng về góc khung thành trong sự bất lực của Thibaut Courtois, người chỉ kịp quỳ xuống nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 đã kết liễu Real Madrid và đẩy Benfica lên đúng vị trí thứ 24, thứ hạng cuối cùng đủ điều kiện góp mặt ở vòng play off Champions League. Cả sân vận động vỡ òa, còn Mourinho ăn mừng như thể vừa giành một danh hiệu.

Thủ thành Trubin trở thành người hùng của Benfica. Ảnh: EPA.

Chiến tích này càng đáng nể khi nhìn lại hành trình của Benfica. Họ thua liên tiếp bốn trận đầu tiên ở vòng bảng, tưởng như đã sớm bị loại, nhưng bằng tinh thần quật cường, đội bóng Bồ Đào Nha thắng ba trong bốn trận cuối để tự viết lại số phận.

Giờ đây, Benfica bước vào vòng play off với tinh thần lên cao, sẵn sàng chiến đấu cho tấm vé vào vòng 16 đội, mang theo niềm tin rằng phép màu đôi khi được tạo ra từ những quyết định táo bạo nhất.