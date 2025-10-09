Tập đoàn tài sản mã hóa hàng đầu thế giới đến Việt Nam 09/10/2025 16:29

(PLO)- Tập đoàn Tether cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các giao dịch tài sản mã hóa, để đem nguồn lợi nhuận đang nằm bên ngoài lãnh thổ về Việt Nam...

Ngày 9-10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu và đoàn công tác của Tập đoàn Tether.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp và làm việc với ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu và đoàn công tác của Tập đoàn Tether. Ảnh: VGP

Tập đoàn Tether hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa - một trong những nhà phát hành stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với tổng giá trị tài sản dự trữ hơn 177 tỉ USD, trong đó có khoảng 120 tỉ USD là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Hiện các cơ quan chức năng đang trong quá trình xem xét, dự kiến cấp phép hoạt động cho khoảng 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa, đây là những doanh nghiệp mạnh, có uy tín và nguồn lực tài chính đảm bảo. Sau quá trình triển khai thí điểm và đi vào hoạt động ổn định, Phó Thủ tướng cho biết sẽ ban hành luật để thực hiện.

Theo ông Hồ Đức Phớc, giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, không chỉ tạo "sân chơi" chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, người dân, mà còn là kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở việc Tập đoàn Tether có thể nghiên cứu cơ hội, triển khai hợp tác với 1 doanh nghiệp lớn của Việt Nam để phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether cảm ơn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với đoàn. Ảnh: VGP

Ông Marco Dal Lago bày tỏ bản thân "rất ghen tị" với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Từ thực tế hoạt động phong phú trong lĩnh vực giao dịch tài sản mã hóa tại nhiều quốc gia, ông Marco Dal Lago nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng và quan trọng của Tether trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Tether tin tưởng với công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý và kinh nghiệm hoạt động thành công, Tập đoàn Tether, có thể hợp tác với Việt Nam- một quốc gia có dân số trẻ, thị trường tiềm năng, lượng kiều hối dồi dào... - phát triển và xử lý tốt các giao dịch trong lĩnh vực này.

Theo đó, Tập đoàn Tether mong muốn hợp tác, hỗ trợ đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng các đối tác Việt Nam phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa một cách bền vững, cũng như đem đến những cơ hội đầu tư từ Tập đoàn Tether vào Việt Nam.

Tether cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các giao dịch, để đem lại nguồn lợi nhuận đang nằm bên ngoài lãnh thổ về Việt Nam, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch và các thành viên trong Đoàn công tác của Tether đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến: Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; xây dựng chính sách về giao dịch tài sản mã hóa; hình thức, mô hình, cơ chế hợp tác của Tether có thể triển khai với đối tác; kinh nghiệm quản lý dòng tiền qua sàn giao dịch tài sản mã hóa;…