Bộ Tài chính chính thức tiếp nhận hồ sơ cấp phép thị trường tài sản mã hóa 20/01/2026 21:47

(PLO)- Việc tiếp nhận hồ sơ với các thủ tục cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép và thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai từ hôm nay (20-1).

Để triển khai Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ngày 20-1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96 về việc công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực này.

Theo quyết định trên, Bộ Tài chính thí điểm 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa, gồm: cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; và thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20-1. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có kế hoạch tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã có thể nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chính thức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về tài sản mã hóa. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện.

Thứ nhất, về tư cách pháp lý, tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Việc góp vốn điều lệ phải bằng đồng Việt Nam, với vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỉ đồng Việt Nam.

Thành viên góp vốn, tổ chức đăng ký phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn. Trong đó, trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán với ý kiến chấp thuận toàn phần.

Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 1 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức.

Ngoài ra, tổ chức đăng ký phải có trụ sở làm việc hợp pháp, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ.

Giám đốc công nghệ hoặc vị trí tương đương phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Đồng thời, tổ chức phải có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng; cùng với tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.