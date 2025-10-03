'Trung thu yêu thương' mang niềm vui cho bệnh nhi, xoa dịu nỗi đau bệnh tật 03/10/2025 17:49

(PLO)- Chương trình “Trung thu yêu thương 2025” của Bệnh viện Nhân dân Gia Định góp phần xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm vui cho các bệnh nhi.

Chiều 3-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2025” cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây.

Bệnh viện tặng quà trung thu cho bệnh nhi tại chương trình “Trung thu yêu thương 2025”. Ảnh: BVCC

Bệnh viện cũng trang trí tiểu cảnh Trung thu lung linh, rực rỡ sắc màu tại sảnh Nơ Trang Long với đèn lồng ông sao, cá chép, mâm cỗ, bánh trung thu… để người bệnh, người thân và nhân viên y tế lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm.

Bệnh viện cũng tổ chức múa lân. Ảnh: BVCC

Góc photobooth “Thu cho em” cạnh đó cũng giúp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa trăng đoàn viên, nơi mỗi nụ cười, ánh mắt đều chất chứa hy vọng và sự sẻ chia.

Nhân viên bệnh viện hướng dẫn bệnh nhi làm lồng đèn. Ảnh: BVCC

Một trong những hoạt động đặc biệt là hội thi “Trang trí lồng đèn Trung thu” tại hành lang khoa Nhi Tổng hợp, thu hút khoảng 70 bệnh nhi. Các bệnh nhi tự tay vẽ, tô màu, dán họa tiết lên lồng đèn riêng.

Bệnh viện cũng tặng mỗi bệnh nhi một phần quà để cùng chung vui trong ngày Trung thu ấm cúng.

Những món quà giúp động viên tinh thần bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bé PBN (14 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM), nhập viện do viêm phổi, cảm cúm, chia sẻ: “Con rất vui vì được làm lồng đèn của riêng mình và xem múa lân. Con cảm thấy như đang ở nhà cùng bạn bè”.

Còn bé NHBA (9 tuổi) đang điều trị sốt xuất huyết, bày tỏ: “Mấy ngày đầu con buồn và nhớ nhà, nhưng hôm nay con thấy như mình vẫn được đón trung thu như các bạn. Con cảm ơn các cô chú và sẽ cố gắng nhanh khỏe để về nhà”.

Bệnh nhi tự tay vẽ trang trí cho lồng đèn. Ảnh: BVCC

ThS Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: “Trung thu là dịp của đoàn viên, của tình thân. Chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng trọn vẹn, giúp các em cảm nhận yêu thương và có thêm động lực vượt qua bệnh tật”.

Theo ThS Hạnh, “Trung thu yêu thương 2025" lan tỏa tinh thần yêu thương, nhân văn sâu sắc như ánh trăng len lỏi vào từng phòng bệnh, từng trái tim. Trung thu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định không chỉ là Tết của thiếu nhi mà còn là Tết của tình thương, hy vọng và sự hồi sinh.