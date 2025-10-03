Đề xuất miễn BHYT cho học sinh 03/10/2025 07:32

(PLO)- Cử tri cho rằng việc mua BHYT cho học sinh trong trường học có chi phí rất cao đối với các hộ gia đình khó khăn.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Tháp có ý kiến gửi Bộ Y tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xem xét miễn BHYT cho học sinh để giảm bớt gánh nặng cho nhiều hộ gia đình.

Cử tri tỉnh An Giang cũng cho rằng việc mua BHYT cho học sinh trong trường học có chi phí rất cao đối với các hộ gia đình khó khăn, do đó đề nghị có chủ trương cho học sinh mua BHYT theo hộ gia đình nhằm giảm chi phí cho gia đình.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Khánh Hoà đề nghị có chính sách giảm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên nếu có xác nhận là học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cử tri đề nghị có chính sách giảm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên. Ảnh minh hoạ: TT

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo quy định tại Luật BHYT, Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, để bảo đảm quản lý theo từng nhóm đối tượng và duy trì nguồn thu ổn định cho quỹ BHYT, nhóm học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhóm 4.

Nhóm này được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT, cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu 30% cho hộ gia đình và tương đương mức hỗ trợ cho thành viên thứ tư trong hộ gia đình (50%).

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mỗi năm có hàng triệu lượt học sinh, sinh viên được thụ hưởng quyền lợi từ chính sách BHYT. Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, mạn tính như suy thận, ung thư, tim mạch... đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 6-2025, cả nước có 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, chiếm 98,4% tổng số học sinh, sinh viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT, tương ứng 2.075 tỉ đồng đã được quỹ BHYT chi trả.

Dù vậy, theo Bộ Tài chính, trong khi nhiều cơ sở giáo dục có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT duy trì nhiều năm liền, vẫn còn một số cơ sở giáo dục có tỉ lệ em tham gia BHYT thấp.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT phối hợp với các sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn; đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục.

Vì sao học sinh, sinh viên không được tham gia BHYT hộ gia đình? Học sinh, sinh viên là một trong những nhóm tham gia BHYT bắt buộc. Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 4 Nghị định 146/2018, học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, không thuộc nhóm tham gia BHYT hộ gia đình. Luật cũng quy định rõ: Mỗi người chỉ được tham gia BHYT theo một nhóm đối tượng duy nhất, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm thì sẽ được hưởng quyền lợi ở nhóm cao nhất. Như vậy, khi một người đã thuộc nhóm học sinh, sinh viên thì không thể đồng thời tham gia BHYT theo hộ gia đình. Quy định này nhằm tránh trùng lặp, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quản lý và thực hiện chính sách.