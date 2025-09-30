Bộ trưởng Y tế phản hồi ý kiến 'kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT gây tốn kém' 30/09/2025 08:46

Cử tri tỉnh Đồng Tháp phản ánh vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám chữa bệnh kê đơn thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT, gây khó khăn, tốn kém cho người dân, trong bối cảnh Nhà nước đang tích cực vận động toàn dân tham gia BHYT.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời cập nhật, mở rộng danh mục thuốc BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Ngày 4-3-2025, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 267 về kiểm tra việc thực hiện các quy trình của pháp luật trong lĩnh vực BHYT tại một số địa phương, trong đó tập trung vào nội dung cung ứng thuốc.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành, đề nghị chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất và trang thiết bị y tế cho người bệnh BHYT.

Ngày 16-11-2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở đó, Bộ đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 20/2022 quy định danh mục, tỉ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc. Hiện, dự thảo Thông tư này đang được hoàn thiện, xin ý kiến.

Cử tri phản ánh nhiều bệnh viện vẫn kê đơn ngoài danh mục thuốc BHYT, gây khó khăn, tốn kém cho người dân. Ảnh minh hoạ: TT

Cử tri tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hoá, Quảng Ninh thì phản ánh rằng hiện nay danh mục thuốc BHYT chỉ đảm bảo một số loại thuốc, còn nhiều loại thuốc khác người bệnh phải tự mua. Cử tri đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo cập nhật đầy đủ, kịp thời danh mục thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và tỉ lệ thanh toán BHYT, công khai thông tin để người dân nắm.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

"Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được BHYT chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn", bà Lan nêu rõ.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở khám chữa bệnh để đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về danh mục, tỉ lệ thanh toán BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các vi phạm.