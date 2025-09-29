Đề nghị không tăng mức đóng BHYT ít nhất 5 năm 29/09/2025 13:17

(PLO)- Mức đóng BHYT dựa trên mức lương cơ sở, do đó người dân không hưởng lương cơ sở có thể không đảm bảo điều kiện tham gia BHYT.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Vĩnh Long có ý kiến gửi Bộ Y tế kiến nghị giữ ổn định mức đóng BHYT ít nhất là 5 năm.

Theo cử tri, hiện nay mức đóng BHYT dựa trên mức lương cơ sở, trong khi mức lương cơ sở không ổn định.

"Nếu tính như thế thì người dân không làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, không hưởng lương cơ sở sẽ không đảm bảo đủ điều kiện để tham gia BHYT", cử tri nêu quan điểm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri tỉnh Đồng Nai cho rằng mức đóng BHYT hộ gia đình căn cứ theo mức lương cơ sở không phù hợp với người dân không đi làm hưởng lương. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định phù hợp.

Cử tri kiến nghị giữ ổn định mức đóng BHYT ít nhất là 5 năm. Ảnh minh hoạ: TT

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, theo quy định tại Luật BHYT và Nghị định 188/2025 của Chính phủ, mức đóng BHYT hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tức những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

Theo bà Lan, quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT, vừa phù hợp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ cũng được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.