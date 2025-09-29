Đề nghị không tăng mức đóng BHYT ít nhất 5 năm

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Vĩnh Long có ý kiến gửi Bộ Y tế kiến nghị giữ ổn định mức đóng BHYT ít nhất là 5 năm.
Theo cử tri, hiện nay mức đóng BHYT dựa trên mức lương cơ sở, trong khi mức lương cơ sở không ổn định.
"Nếu tính như thế thì người dân không làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, không hưởng lương cơ sở sẽ không đảm bảo đủ điều kiện để tham gia BHYT", cử tri nêu quan điểm.
Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri tỉnh Đồng Nai cho rằng mức đóng BHYT hộ gia đình căn cứ theo mức lương cơ sở không phù hợp với người dân không đi làm hưởng lương. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định phù hợp.
Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, theo quy định tại Luật BHYT và Nghị định 188/2025 của Chính phủ, mức đóng BHYT hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tức những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.
Theo bà Lan, quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT, vừa phù hợp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ cũng được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.
Đề xuất hỗ trợ đóng BHYT cho cựu chiến binh nhập ngũ sau 30-4-1975
Cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị xem xét có chế độ, chính sách cho những cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở Campuchia khi xuất ngũ, tham gia làm nhiệm vụ ở các tỉnh biên giới từ ngày 30-4-1975 đến 26-9-1989 được hưởng trợ cấp BHYT.
Tương tự, cử tri TP Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng cho cựu chiến binh nhập ngũ sau ngày 30-4-1975 và không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011, đặc biệt là những người từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.
Cử tri tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị xem xét, bổ sung chính sách cấp thẻ BHYT cho lực lượng bộ đội đã xuất ngũ thuộc các đơn vị kinh tế - quốc phòng, cũng như các quân dân nhập ngũ và xuất ngũ từ năm 1985 đến nay.
"Hiện nay, những đối tượng này chưa được hưởng chế độ BHYT, trong khi phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm sút. Việc xem xét hỗ trợ sẽ góp phần thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với những đóng góp của họ trong thời gian phục vụ, đồng thời đảm bảo chính sách an sinh xã hội được thực hiện công bằng, toàn diện", cử tri nêu rõ.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, rà soát và xác định các nhóm đối tượng phù hợp.
Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành quản lý đối tượng, Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước, đồng thời tham mưu phương án hỗ trợ mua thẻ BHYT một cách hợp lý, bảo đảm công bằng trong chính sách đóng, hưởng BHYT giữa các nhóm đối tượng.