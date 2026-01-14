Lấy lá đắp để điều trị mụn, 1 bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng 14/01/2026 10:59

(PLO)- Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên điều trị mụn bằng phương pháp truyền miệng chưa được khoa học chứng minh.

Ngày 14-1, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang thực hiện điều trị cho một bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng do lấy lá đắp để điều trị mụn.

Trước đó, bà N.T.M (69 tuổi, xã Phong Nha) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau nhức dữ dội vùng lưng. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu hiệu nhiễm trùng nặng.

Kiểm tra cho thấy vết hoại tử nghiêm trọng có diện tích khoảng 4x4 cm, vùng viêm đỏ có nguy cơ hoại tử khoảng 10x10 cm. Nguy cơ ổ nhiễm trùng lan rộng gây nhiễm trùng máu dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng chức gan, thận, não…

Bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng sau khi dùng lá đắp để điều trị mụn.

Khai thác bệnh sử, bà M cho hay từ nhiều ngày trước nhập viện có xuất hiện mụn nhọt ở lưng và đi khám ở trạm y tế.

Sau khi sử dụng thuốc kháng sinh được cấp hai ngày thì bệnh nhân tự ý ngưng uống thuốc và đắp lá theo kinh nghiệm truyền miệng.

Bà M cho biết, các loại lá và nguyên liệu được sử dụng gồm: lá dâm bụt, lá sống đời, lá xấu hổ, lá mui, lá cây gió (tên địa phương), tỏi và muối hạt. Tất cả được bà đâm nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên vùng nhọt.

Chỉ sau hai ngày, vùng lưng được đắp là xuất hiện tình trạng sưng nề lan rộng, da bị lở loét, chảy nhiều dịch và đau dữ dội lan khắp lưng. Thấy dấu hiệu nặng dần, gia đình đưa bệnh nhân nhập viện điều trị.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được dùng kháng sinh phổ rộng chống nhiễm trùng và phẫu thuật cắt lọc, rạch tháo mủ. Sau thời gian theo dõi và chăm sóc tích cực, hiện các chỉ số của bệnh nhân ổn định, vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.