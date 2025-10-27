Lĩnh vực phụ trách của 9 Phó Thủ tướng sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự 27/10/2025 20:33

(PLO)- Sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định phân công cụ thể lĩnh vực phụ trách cho 9 Phó Thủ tướng.

Ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho 9 Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Theo quyết định này, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, phụ trách Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; theo dõi công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp và các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông cũng được giao xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước. Cùng đó là chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và ủy nhiệm, Phó Thủ tướng thường trực sẽ thay mặt chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long được giao phụ trách Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế; theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy và chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Ông còn được giao nhiệm vụ chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Đồng thời, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao phụ trách Bộ Nội vụ cùng các lĩnh vực thi đua – khen thưởng, cải cách hành chính, lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới.

Bà Trà còn được giao làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng được Thủ tướng giao phụ trách Bộ Tư pháp; theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phụ trách Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương; theo dõi lĩnh vực ngoại giao và quan hệ đối ngoại, vận động và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; quan hệ với các tổ chức quốc tế, công tác biên giới, vấn đề Biển Đông - Hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề nhân quyền.

Ông Sơn còn phụ trách phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; phụ trách giao thông vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp và phát triển nông thôn mới, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo.

Ông cũng đảm nhiệm các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ chế - chính sách về đấu thầu, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phụ trách Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi.

Ông cũng theo dõi lĩnh vực kế hoạch đầu tư, kinh tế vĩ mô, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ Nhà nước, chi ngân sách, sử dụng các quỹ tài chính, dự trữ ngoại hối, phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, sắp xếp - đổi mới doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài sản công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phụ trách Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và tỉnh.

Ông Nguyễn Chí Dũng còn giúp Thủ tướng điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phụ trách Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ VH-TT&DL; theo dõi lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao, truyền thông, báo chí và xuất bản.

Ông chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Cạnh đó là làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.