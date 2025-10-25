Bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Thủ tướng Chính phủ 25/10/2025 11:05

(PLO)- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Trưa 25-10, Văn phòng Quốc hội đã có thông cáo về ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo thông cáo, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An; là Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Trà có hơn 32 năm công tác tại tỉnh Yên Bái, trải qua nhiều vị trí quan trọng tại địa phương như Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10-2020, Thủ tướng có quyết định điều động bà Phạm Thị Thanh trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ Chính trị có quyết định bổ nhiệm bà Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và giữ cương vị này từ đó tới nay.