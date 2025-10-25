Chính phủ có thêm 2 tân Phó Thủ tướng 25/10/2025 11:59

(PLO)- Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Văn phòng Quốc hội vừa phát đi thông cáo báo chí cho hay sáng 25-10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo đó, Quốc hội đã nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các nội dung: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Đặc biệt là báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,88% tổng số ĐBQH, 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Sáng 25-10, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: quochoi.vn

Quốc hội cũng thông qua danh sách bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Kế đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông, với kết quả 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH).

Chính phủ có hai tân Phó Thủ tướng là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Kết quả có 429/430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, với kết quả 427/427 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH).

Kế đó, Quốc hội bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông, Lê Quang Mạnh.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử, với kết quả 429/429 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH).