Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ 25/10/2025 11:22

(PLO)- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang cũ như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Từ ngày 17-1, ông làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, ông Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Ngày 28-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.