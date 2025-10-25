Ông Hồ Quốc Dũng được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ 25/10/2025 11:12

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội trưa 25-10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Quốc Dũng.

Tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); là Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Hồ Quốc Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua các vị trí của tỉnh Bình Định, như Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định.

Từ tháng 11-2014, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai tháng sau, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Ngày 30-6, sau khi sáp nhập tỉnh, ông được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới).