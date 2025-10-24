Quốc hội thông qua nghị quyết bổ sung phó Thủ tướng 24/10/2025 18:19

(PLO)- Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, cùng nhiều chức danh quan trọng khác.

Văn phòng Quốc hội vừa phát đi thông cáo báo chí cho hay chiều 24-10, ngày làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quang cảnh một phiên họp của Kỳ họp 10, Quốc hội khóa xv. Ảnh: PHẠM THẮNG

Quốc hội nghe đã Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kế đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Quốc hội cũng nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV; Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Tiếp theo, Quốc hội họp tại Hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

Đồng thời, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV; Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH), trong đó có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH). Có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội cũng nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy. Ảnh: QH

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng;

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thanh Hải;

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với ông Lê Quang Huy bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 431/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,93% tổng số ĐBQH).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy bằng hình thức biểu quyết điện tử. Cụ thể, có 418/418 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 88,19% tổng số ĐBQH);

Quốc hội đã có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng bằng hình thức biểu quyết điện tử. Theo đó, có 427/428 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,30% tổng số ĐBQH), 1 đại biểu không biểu quyết

Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 422/422 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,03% tổng số ĐBQH).

Sáng mai (25-10), Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.