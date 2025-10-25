Ông Lê Quang Mạnh làm Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 25/10/2025 11:17

Ngày 25-10, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh.

Tân Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; có trình độ Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Quản lý kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 5-2019, ông công tác tại Bộ KH&ĐT và trải qua các vị trí như Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Thứ trưởng.

Chân dung tân Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Tháng 5-2019, ông được điều động công tác tại TP Cần Thơ và kinh qua các chức vụ phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV (tháng 5-2023) đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Đến tháng 2-2025, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội. Đến tháng 9, ông được phân công thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.