Đại tá Võ Văn Hội làm Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại 03/11/2025 17:34

(PLO)- Đại tá Võ Văn Hội được phê chuẩn làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ngày 3-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ với chức danh Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Võ Văn Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, trao nghị quyết, tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Văn Hội.

Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh việc phê chuẩn này thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cá nhân ông Võ Văn Hội.

Đại tá Võ Văn Hội là cán bộ sĩ quan quân đội biệt phái, được đào tạo bài bản qua nhiều trường lớp trong quân đội; có bề dày kinh nghiệm công tác và đã qua nhiều vị trí khác nhau ở nhiều đơn vị trong quân đội.

Trên tất cả các cương vị công tác, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng.

“Việc Đại tá Võ Văn Hội được phê chuẩn giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội không chỉ là sự tin tưởng, tín nhiệm của Quân Ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà còn đánh dấu một bước trưởng thành trong hoạt động của cá nhân ông” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại tá Võ Văn Hội với tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao nhiệm vụ, luôn sẵn sàng và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Đại tá Võ Văn Hội cần kết hợp chặt chẽ ba lĩnh vực này trong hoạt động nghiên cứu, tham mưu từng dự án luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế-xã hội để đưa ra tham mưu chính xác cho Đảng, Nhà nước và Quốc hội” – ông Trần Quang Phương đề nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói chung, ông Võ Văn Hội nói riêng, tiếp tục phát huy ưu điểm, tinh thần đoàn kết, thống nhất để xây dựng một tập thể Ủy ban vững mạnh, tiêu biểu, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Văn Hội - tân Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, khẳng định sẽ ra sức học tập, nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.