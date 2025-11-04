Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội cho ông Đỗ Văn Chiến 04/11/2025 08:35

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4-11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang; là Kỹ sư Nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Đỗ Văn Chiến có quá trình trưởng thành và công tác tại quê nhà, kinh qua nhiều vị trí phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương; phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy; phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn; phó chủ tịch, phó chủ tịch thường trực rồi chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Quốc hội chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: CTV

Đến tháng 8-2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tháng 2-2015, ông Đỗ Văn Chiến là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hơn một năm sau đó (4-2016), ông giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đến tháng 2-2021, ông Chiến được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tháng 4-2021, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (5-2021), Trung ương đã bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Việt Nam lần thứ X (10-2024), ông Đỗ Văn Chiến được tín nhiệm, hiệp thương cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.