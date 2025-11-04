Ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 04/11/2025 11:26

(PLO)- Đại tướng Trịnh Văn Quyết được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng cho tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sinh năm 1966, quê ở tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Ông có trình độ là Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trịnh Văn Quyết là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết có quá trình công tác lâu dài trong quân đội và giữ các chức vụ như Phó Chính ủy rồi Chính ủy Quân khu 2, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 6-2024, Chủ tịch nước đã có quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương khóa XIII đã bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư