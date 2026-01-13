Bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI 13/01/2026 14:37

(PLO)- 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì.

100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MTTQ

Tại hội nghị, ba lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu, gồm bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga và ông Nguyễn Thái Học.

Hai Trưởng ban khác của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách, gồm: ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo; bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội.

Theo thứ tự từ trái qua phải: Bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học, bà Nguyễn Quỳnh Liên và ông Vũ Văn Tiến. Ảnh: MTTQ

Thay mặt những người được giới thiệu, bà Hà Thị Nga cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Là cán bộ MTTQ, mỗi người luôn ý thức tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền lợi nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

Bà Hà Thị Nga khẳng định đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện nhân dân quyết định vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đòi hỏi gương mẫu, khách quan, gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực nguyện vọng cử tri tại nghị trường Quốc hội.

Bà cam kết nếu được bầu, sẽ rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ phẩm chất đạo đức, phát huy kinh nghiệm để tham gia lập pháp, giám sát hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt tâm tư nhân dân, hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% nhất trí giới thiệu ông Vũ Văn Tiến, bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử đại biểu chuyên trách.