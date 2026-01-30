Cole Palmer sẵn sàng gia nhập MU, Carrick lên tiếng 30/01/2026 07:29

(PLO)- Những phát ngôn của Michael Carrick về Cole Palmer nói lên rất nhiều điều, trong lúc ngôi sao người Anh của Chelsea "sẵn sàng gia nhập MU".

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về ngôi sao của Chelsea Cole Palmer, người đang được liên hệ để gia nhập MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Michael Carrick đã dự đoán Cole Palmer sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc từ rất lâu trước khi xuất hiện thông tin ngôi sao Chelsea đang cân nhắc chuyển đến Manchester United. Cầu thủ 23 tuổi người Anh này đã gặp nhiều khó khăn do chấn thương ở Stamford Bridge trong mùa giải này, chỉ ra sân 13 trận trên mọi đấu trường cho Chelsea.

Mặc dù gia nhập Chelsea từ Manchester City với giá 42,5 triệu bảng Anh cách đây hai năm rưỡi, Cole Palmer hiện được cho là đang cân nhắc trở lại vùng Tây Bắc nước Anh. Theo tờ The Sun (Anh), Cole Palmer sẽ "hoan nghênh" những lời đề nghị từ Manchester United nếu họ theo đuổi anh trong mùa hè này.

Cole Palmer, một cổ động viên của Manchester United từ nhỏ, đã trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Man City, nhưng được cho là sẽ loại trừ khả năng trở lại Man City chừng nào Pep Guardiola còn làm HLV, theo các nguồn tin cho biết.

Cole Palmer đang chờ cuộc gọi từ MU. ẢNH: CHELSEA FC

Báo cáo của The Sun cho thấy Palmer Cole nhớ nhà và cảm thấy không thoải mái ở London. Bất kỳ vụ chuyển nhượng tiềm năng nào cũng sẽ đi kèm với một mức giá khổng lồ, xét đến vị thế của Cole Palmer như một tài năng hàng đầu và việc anh mới ký hợp đồng gia hạn đến năm 2033 với Chelsea vào mùa giải trước.

Mặc dù Carrick, người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU cho đến cuối mùa giải, có thể không có ảnh hưởng gì đến công tác tuyển quân mùa hè của "quỷ đỏ" do nhiều khả năng ông sẽ rời đi sau mùa giải này, nhưng Carrick vẫn đánh giá cao Cole Palmer.

Cựu HLV của Middlesbrough Carrick đã trực tiếp chứng kiến ​​tài năng của Cole Palmer khi cú đúp của anh giúp Chelsea loại Boro ở bán kết EFL Cup năm 2024. Nhận xét về màn trình diễn của Cole Palmer sau chiến thắng 6-1 trên sân nhà của Chelsea trước Middlesbrough, Carrick dự đoán một tương lai tươi sáng cho ngôi sao trẻ này.

Phát biểu với 5 Live Sport, Carrick nói: "Cole Palmer là một chàng trai tốt và khiêm tốn. Bạn có thể thấy điều đó khi xem Cole Palmer thi đấu và đối đầu với cậu ấy, với phẩm chất mà cậu ấy sở hữu. Thật không dễ chịu khi bạn ở vị trí người bị động, nhưng bạn có thể đánh giá cao và tôn trọng tài năng của cậu ấy. Cole Palmer sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời".

Carrick dành rất nhiều lời khen cho Cole Palmer. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong khi đó, HLV Liam Rosenior của Chelsea đã lên tiếng về những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Cole Palmer, trấn an người hâm mộ The Blues rằng cầu thủ này "rất hạnh phúc" ở London.

"Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Cole Palmer và cậu ấy có vẻ rất vui khi ở đây," HLV Rosenior của Chelsea khẳng định, "Cậu ấy là một phần rất quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi và của CLB là đưa Cole Palmer vào tình huống mà cậu ấy có thể thi đấu ổn định ở đẳng cấp mà cậu ấy mong muốn."

Cole Palmer đã tỏ ra thất vọng trong trận đấu với Brentford. Chúng tôi cần phải chăm sóc cậu ấy và đó là lý do tại sao tôi không cho cậu ấy ra sân trong trận đấu gần đây". Mặc dù vậy, mùa giải hiện tại của Cole Palmer có phần không mấy ấn tượng, chỉ ghi được 5 bàn thắng và chưa có pha kiến ​​tạo nào.