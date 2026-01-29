Chuyển nhượng MU: Xác định người thay Bruno Fernandes và thương vụ 70 triệu bảng 29/01/2026 12:25

Tổng hợp tin tức chuyển nhượng MU: Người kế nhiệm cho đội trưởng Bruno Fernandes tại Old Trafford được xác định và một ngôi sao Serie A lọt vào tầm ngắm của "quỷ đỏ" thành Manchester.

MU đang trên đà thắng lợi sau những chiến thắng ấn tượng trước Manchester City và Arsenal tại Premier League. MU trông như một đội bóng hoàn toàn khác dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, người đã khẳng định mình là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV chính thức vào mùa tới.

Điều đó chỉ xảy ra nếu đội bóng của Carrick duy trì được phong độ gần đây bằng cách giành được một suất tham dự Champions League mùa tới. Trận đấu tiếp theo của MU là cuộc chạm trán trên sân nhà Old Trafford vào Chủ nhật với Fulham, đội bóng cũng đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Marco Silva.

MU có khả năng mất Bruno Fernandes vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Trái ngược với tình hình quản lý, tháng Giêng vừa qua khá yên tĩnh trên thị trường chuyển nhượng tại Old Trafford. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị của MU đang được tiến hành khẩn trương phía sau hậu trường trước thềm cuộc cải tổ đội hình dự kiến ​​vào mùa hè. Mirror Football mang đến cho bạn những tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU.

Người kế nhiệm của Bruno Fernandes được chỉ ra

Manchester United sẽ rất tiếc khi mất đi đội trưởng Bruno Fernandes, một trong số ít những cầu thủ thi đấu ổn định của CLB trong thời gian dài. Tuy nhiên, đã có những lời đồn đoán rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã mệt mỏi với vòng xoáy biến động thường xuyên tại CLB và có thể muốn ra đi vào mùa hè.

Thay thế Bruno Fernandes sẽ là một trọng trách lớn, nhưng theo cựu tiền vệ Liverpool và đội tuyển Anh, Danny Murphy, Cole Palmer của Chelsea có thể là người phù hợp. Giữa những lời đồn đoán rằng Cole Palmer không hài lòng ở Chelsea - một CLB cũng có sự thay đổi HLV liên tục - Palmer được cho là sẽ cân nhắc việc gia nhập MU, CLB mà anh hâm mộ từ nhỏ.

Cole Palmer có thể thay Bruno Fernandes ở MU. ẢNH: EPA

Mặc dù sẽ cần một lời đề nghị rất lớn để đưa Cole Palmer rời khỏi Stamford Bridge, Murphy vẫn tin điều đó có thể xảy ra. Murphy bình luận: "Với cách bóng đá vận hành, nếu bạn là một cầu thủ chất lượng như vậy và luôn có tình yêu với một CLB cụ thể, thì việc mọi thứ diễn ra suôn sẻ không phải là điều quá khó tưởng tượng, đặc biệt nếu Manchester United có một chuỗi trận thắng liên tiếp.

Nhiều cổ động viên Chelsea cho rằng CLB này giống một doanh nghiệp hơn là một dự án bóng đá, vậy liệu tôi có thể hình dung Cole Palmer rời Chelsea để đến Manchester United không? Có, tôi có thể. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi có thể thấy khả năng đó. Bruno Fernandes cần một người kế nhiệm".

Manchester United bật đèn xanh cho thương vụ trị giá 70 triệu bảng Anh

Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình sau khi có thông tin AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao người Bồ Đào Nha Rafael Leao vào mùa hè này. Mặc dù Patrick Dorgu đã có phong độ xuất sắc gần đây kể từ khi được đẩy lên chơi ở vị trí tấn công, Manchester United vẫn đang tìm cách tăng cường lực lượng ở cánh trái, theo tờ Daily Mail.

Leao đang trong tầm ngắm của Man United. ẢNH: EPA

Rafael Leao, 26 tuổi, người trước đây từng được liên hệ với Arsenal, được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng với mức giá khoảng 70 triệu bảng Anh, điều này sẽ giúp đội chủ sân San Siro trong kế hoạch cải tổ đội hình của họ.

Leao đã chứng tỏ được khả năng của mình tại Serie A với 78 bàn thắng và 65 pha kiến ​​tạo trong 278 lần ra sân. Trong số những người hâm mộ Leao có cả huyền thoại của AC Milan và cựu tiền đạo của Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, người đã gọi Leao là "ma thuật" và "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".