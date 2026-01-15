Bốc thăm ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 16 giờ ngày 15-1 tại Jakarta: Indonesia có cơ hội cùng bảng tuyển Việt Nam, Công Vinh góp mặt 15/01/2026 11:54

(PLO)- Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik có nhiều khả năng đối đầu nhà cầm quân từng dự World Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng hai bảng đấu của giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup, nay chính thức được biết đến với tên ASEAN Hyundai Cup 2026 với nhà đương kim vô địch là tuyển Việt Nam.

Lễ bốc thăm diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-1-2026 tại Jakarta (Indonesia), đánh dấu cuộc chơi ở Đông Nam Á kỷ niệm đúng 30 năm ra đời.

Đội tuyển Indonesia, nằm ở nhóm hạt giống số 3, sẽ phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn ngay từ vòng bảng, làm dấy lên lo ngại về một "bảng tử thần". Sự xuất hiện của HLV mới John Herdman cũng tạo thêm một yếu tố thú vị cho hành trình của “Garuda”.

HLV John Herdman sẽ cho thấy nhà cầm quân chất lượng, và giá như Indonesia cùng bảng với nhà đương kim vô địch Việt Nam thì thật tuyệt vời. Ảnh: Bola.

ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ sẽ diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 26-8-2026.

Đáng chú ý, sự góp mặt của hai huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, Mustaffic Faruddin (Singapore) và Lê Công Vinh (Việt Nam), sẽ làm tăng thêm sự hào hứng cho lễ bốc thăm AFF Cup 2026.

Tổng cộng 10 đội bóng ở Đông Nam Á sẽ tham gia ASEAN Hyundai Cup 2026 theo hình thức vòng chung kết, với 9 đội tự động giành vé vào vòng bảng và 1 đội sau khi thi đấu vòng loại. Đông Timor và Brunei sẽ tranh tài ở trận play off để giành suất cuối cùng.

HLV Kim Sang-sik đang ở đỉnh cao Đông Nam Á với ngôi vô địch AFF Cup, U-23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Ảnh: AFC.

Đội tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Philippines, một vị trí không thuận lợi bằng các giải đấu trước đây. Điều này do màn trình diễn không mấy ấn tượng của họ ở các giải đấu trước đó.

Việc phân nhóm hạt giống đưa nhà đương kim vô địch tuyển Việt Nam và Thái Lan vào nhóm 1, trong khi Malaysia và Singapore nằm ở nhóm 2. Điều này khiến đội tuyển quốc gia Indonesia có nguy cơ cao rơi vào "bảng tử thần" với nhiều đội mạnh.

Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 8-8-2026, tiếp theo là vòng bán kết từ ngày 15 đến ngày 26-8-2026.

Nhìn vào lịch đấu tháng 7 và 8, tức thời gian các giải nội địa nghỉ chuẩn bị vào mùa giải mới nên các đội tuyển sẽ có được lực lượng mạnh nhất, giúp nâng tầm chất lượng.

Indonesia vừa có tân HLV John Herdman về dẫn dắt, ông từng nắm tuyển Canada dự World Cup 2022. Nếu như Indonesia rơi vào bảng cùng Việt Nam thì quá tuyệt vời để HLV Kim Sang-sik "kiểm tra" chuyên môn của đồng nghiệp.

+ Bảng phân nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Việt Nam, Thái Lan

Nhóm 2: Malaysia, Singapore

Nhóm 3: Philippines, Indonesia

Nhóm 4: Myanmar, Campuchia

Nhóm 5: Lào, Đội thắng vòng loại (Đông Timor/Brunei).